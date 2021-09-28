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Президент и премьер-министр Армении поздравили Туркменистан с 30-летием Независимости

Президент и премьер-министр Армении поздравили Туркменистан с 30-летием НезависимостиПрезидент Армении Армен Саркисян 27 сентября выразил слова поздравления в адрес главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю празднования 30-летия Независимости государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

В своем послании Армен Саркисян подчеркнул, что Туркменистан следуя выбранному курсу развития во главе с президентом идет по пути достижения процветания и благополучия.

Также с удовлетворением было отмечено, что многовековые узы дружбы и добрососедства составляют основу для использования национального потенциала и наращивания взаимоотношений между народами.

Далее констатировал уверенность в том, что общие усилия будут способствовать в будущем расширению обоюдовыгодной кооперации.

Наряду с этим, премьер-министр направил поздравление Гурбангулы Бердымухамедову и дружественному туркменскому народу. Выразил стремление на дальнейшее развитие армяно-туркменских связей, которые строятся на взаимоуважении и доверии.

При этом пожелал всем здоровья, мира и благополучия.


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