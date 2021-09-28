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Президент Узбекистана пообещал превратить Наманганскую область в туристический хаб

Президент Узбекистана пообещал превратить Наманганскую область в туристический хабЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в качестве кандидата на выборах главы государства 27 сентября встретился с электоратом Наманганской области. Он, в частности, пообещал превратить регион в крупный туристический центр.  Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба руководителя страны.

Мирзиёев озвучил избирателям свою программу по развитию области на ближайшее пятилетие. Она включает в себя создание 400 тысяч новых рабочих мест, увеличение доходов жителей и сокращение уровня бедности. Кандидат отметил, что основными «точками роста» сферы услуг в регионе станут туризм, торговля и логистика. Он подчеркнул, что будут созданы все необходимые условия для превращения Наманганской области в туристический хаб, который будет способен принимать до 1,5 миллиона гостей ежегодно. 

Узбекский лидер также обратил внимание, что в регионе будет реализовано свыше 10 тысяч инвестиционных проектов в легкой и пищевой промышленности, фармацевтике, строительстве и мебельном производстве. Их общая сумма составит 7 миллиардов долларов. 

Помимо этого, президент рассказал, что в ближайшей перспективе в области будет построено 700 многоэтажных домов, открыто 7 высших учебных заведений, улучшено питьевое водоснабжение и передано более 11 тысяч гектаров земли в пользование населению.


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