﻿ Заместитель главнокомандующего КСИР сравнил Алиева с ребенком

Сардар Фадави, заместитель главнокомандующего КСИР, ответил Алиеву (https://t.me/MiranPress/3998) философским высказыванием, на самом деле просто предупредив его.



"Это совсем не сопоставимо. Когда маленький ребенок оскорбляет и проклинает вас, вы кладете руку на голову этого ребенка".- сказал Сардар Фадави



Напомним, что военый преступник, убийца детей и женщин Ильхам Алиев начал предъявлять неадекватные претензии Ирану, из-за военных учений, проводимых Ираном на границе с рекой Аракс.

Напомним, что ирано-азербайджанский отношения крайне напряжены на фоне антииранских заявлений азербайджанских политиков, а также роста активности Израиля на оккупированных территориях Арцаха на границе Ирана.