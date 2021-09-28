﻿ Заместитель главнокомандующего КСИР сравнил Алиева с ребенком


 
  • 19:26 – Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури 
  • 15:00 – Кандидат в послы США в Турции заявил о признании Геноцида Армян в Турции в 1915 году. 
  • 19:26 – Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури 
  • 19:26 – Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Заместитель главнокомандующего КСИР сравнил Алиева с ребенком

 Заместитель главнокомандующего КСИР сравнил Алиева с ребенком
Сардар Фадави, заместитель главнокомандующего КСИР, ответил Алиеву (https://t.me/MiranPress/3998) философским высказыванием, на самом деле просто предупредив его.

 "Это совсем не сопоставимо. Когда маленький ребенок оскорбляет и проклинает вас, вы кладете руку на голову этого ребенка".- сказал Сардар Фадави

Напомним, что военый преступник, убийца детей и женщин Ильхам Алиев  начал предъявлять  неадекватные  претензии Ирану, из-за военных учений, проводимых Ираном на границе с рекой Аракс.
 
Напомним, что ирано-азербайджанский отношения крайне напряжены на фоне антииранских заявлений азербайджанских политиков, а также роста активности Израиля на оккупированных территориях Арцаха на границе Ирана.
 
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 137

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » По Азербайджану будет выпущено 4000 ракет и Баку будет уничтожен» - начальник Генштаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери
    » Эрдоган проклял Азербайджан и его президента.
    » Ильхам Алиев хуже чем Гитлер и Саддам |Президент Азербайджана диктатор и больной ублюдок.
    » Назревает межгоссударственный конфликт между Ираном и Турцией
    » Ильхам Алиев проливает кровь детей, стариков и женщин | Азербайджанский Терроризм
    » Азербайджан убивает мирных жителей в Степанакерте, Шуши, Мардакерте | Азербайджанский Терроризм
    » ВС Армении будут продолжать безоговорочно выполнять приказы и решения Главнокомандующего Республики Армения
    » Ильхам Алиев испугался армян и позвонил жаловаться Владимир Путину
    » Вооруженные силы России и Армении провели масштабные учения на границе Армении и Турции | В небе истребители МиГ-29 и БПЛА
    » Грузия – исконная азербайджанская земля. Долг нашего молодого поколения — освобождать эти земли | Сардар Джалалоглу
    » В Псковской области в автобус с маленькими паломниками из Беларуси врезался грузовик
    » XRoom
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури

    • 19:26
    • 12
    • 0

    Президент Кыргызстана рассказал о продажности силовиков и судей

    • 19:13
    • 0
    • 0

    В день принятия парада 30-летием Независимости лидер Туркменистана удостоен наград

    • 18:17
    • 0
    • 0

    АО «Трансмашхолдинг» направило в Туркменистан пассажирский и грузовой тепловозы

    • 17:56
    • 0
    • 0

    Президент Узбекистана дал распоряжение восстановить клинику в Андижанской области

    • 16:18
    • 0
    • 0

    Кандидат в послы США в Турции заявил о признании Геноцида Армян в Турции в 1915 году.

    • 15:00
    • 55
    • 0

    Европейский Союз заявил о готовности и дальше укреплять отношения с Туркменистаном

    • 14:42
    • 0
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 68855
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68375
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63394
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55870
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50920
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45271
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43483
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 96
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 109
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 86
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 116
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 112
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 114
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 100
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА