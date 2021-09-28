﻿ «Баку находится в пределах досягаемости иранских ракет» |депутаты Ирана предупреждают Азербайджан

Депутаты иранского парламента продолжают призывать Азербайджан к сдержанной риторики в отношении Ирана во избежание дальнейшей эскалации напряженности между двумя соседями.



Как сообщает Arannnews, представитель Хамадана в иранском парламенте Ахмад Хоссейн Фалахи, отвечая на антииранские заявления Ильхама Алиева и азербайджанских депутатов, отметил: «Азербайджан и Иракский Курдистан на протяжении многих лет были базой сионистского режима. К сожалению, в последнее время по подстрекательству сионистов депутаты азербайджанского парламента высказали глупость по поводу Ирана, и руководство Азербайджана не обратило внимания на подобные высказывания.

Правительство Азербайджана должно обратить внимание на детское поведение некоторых его членов, депутатов, чтобы не возникало проблем. Поскольку Иран не является страной, которая будут терпеть авантюры такой страны, как Азербайджан, они никогда не представляли для нас угрозы, но мы не потерпим абсурдных заявлений. Иран хочет добрососедских отношений со своими соседями, но любой необоснованный шаг против Ирана получит решительный ответ».



Депутат Ардашир Моттахари, избранный от провинции Семнан, в ответ на недавние действия Турции в Азербайджане заявил: «Турция, одержимая иллюзией восстановления Османской империи, играет с огнем. Между тем Азербайджан с прогнившей веревкой бросается в пучину больших проблем. Столица северного соседа находится в пределах досягаемости артиллерийских вооруженных сил Ирана (если они выйдут за пределы дружбы)»,- цитирует ISNA.



Ардашир Моттахари Хоссейн Хеммати, депутата, избранный от Западного Азербайджана, в беседе с порталом icana.ir раскритиковал арест иранских водителей полицией Азербайджана. «После революции политика Ирана всегда основывалась на принципе добрососедства, но, к сожалению, в Азербайджане происходят события, которые не соответствуют этой политике. Азербайджан должен знать, что для продолжения двусторонних отношений на основе достоинства он должен изменить свое отношение к Ирану и действовать на основе взаимного уважения. Похоже, что азербайджанцы забыли о положении и влиянии Ирана в регионе, поэтому предупреждаем, что даже малейший шаг против нашей страны приведет к решительному ответу. Азербайджан не должен поддаваться провокациям сионистского режима, иначе он пострадает».