﻿ Учения "Гром-2021" в Армении | спецназ ОДКБ готовится!

в Армении: спецназ ОДКБ "пресек" контрабанду тонны наркотиков



Активная фаза антинаркотических учений с участием сил спецназа стран ОДКБ прошла на военном полигоне "Маршал Баграмян". в Армении: спецназ ОДКБ "пресек" контрабанду тонны наркотиковАктивная фаза антинаркотических учений с участием сил спецназа стран ОДКБ прошла на военном полигоне "Маршал Баграмян".



????В них участвовали 350 военнослужащих, 49 единиц техники, 3 вертолета, беспилотные летательные аппараты.

????Были задействованы и подразделения Минобороны, МЧС и Пограничной службы СНБ, авиационная, военная и другая спецтехника.

????За активной фазой тренировок следили заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков, начальник полиции Армении Ваге Казарян, секретарь Совбеза Армен Григорян, начальник Генштаба Артак Давтян, глава МЧС Андраник Пилоян, директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, руководители подразделений и командиры.

Учениями ОДКБ Россия и Армения дают понять, что контролируют ситуацию — Иван Коновалов



Учения «Гром-2021» подразделений оперативного реагирования ОДКБ, которые стартовали 24 сентября, независимо от их масштабов, имеют глобальное значение и будут в центре внимания иностранных игроков в связи с исключительным геополитическим значением Армении и Южного Кавказа.

Такое мнение в беседе с Арменпресс выразил директор российского Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, подчеркнув, что подобные военные учения, как правило, содержат очень серьезный месседж. В данном случае они адресованы, в том числе, Турции и Азербайджану.