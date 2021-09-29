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Армения и Португалия расширяют деловые связи

 Армения и Португалия расширяют деловые связи
 
Армения и Португалия расширяют деловые связи, стимулируют инвестиции, подписан меморандум

Армения и Португалия намерены расширять сотрудничество в торгово-экономической сфере. Главы соответствующих структур двух стран для укрепления деловых связей и стимулирования инвестиций подписали Меморандум о сотрудничестве. Как сообщает «Арменпресс», президент Агентства внешней торговли и инвестиций Португалии Луи Кастро Энрикес и директор Центра содействия инвестициям (Interprise Armenia) Левон Ованнисян 16 сентября в Ереване подписали меморандум.

Центр содействия инвестициям подписал уже более десятка таких меморандумов о сотрудничестве. Левон Ованнисян отметил, что с точки зрения иностранных инвестиций Армения интересна и как рынок ЕАЭС.

Достигнута договоренность о расширении сотрудничества и укреплении деловых связей путем проведения конференций. «Португалия к нам будет направлять своих инвесторов, мы будем обслуживать их по принципу «одного окна» и помогать им на всех этапах. Также, если у армянской стороны возникнет интерес инвестировать в Португалии, мы таким же образом передадим инвестора португальской стороне», - сказал Ованнисян и выразил благодарность послу РА в Португалии и дипломатическому корпусу.

  Источник:FMG NEWS
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