﻿ Аргентинская республика открывает Торговую Палату в Армении!

Посольство
Аргентинской Республики в Республике Армения инициирует создание в
Ереване первой аргентинской Торговой палаты. Как передает @armenpress,
посольство Аргентины в Армении сообщает, что Торговая палата Аргентины
имеет цель стать новой бизнес-платформой, которая предложит мощный
инструмент для продвижения торговли, будет способствовать развитию
бизнеса, создаст благоприятную среду для новых инвестиций и торговых
потоков.
Посол Аргентинской Республики в Армении Мариано
Вергара отметил, что Торговая палата изначально будет основана на
виртуальном приложении, которое свяжет аргентинские и армянские компании
и предпринимателей в режиме реального времени. Этот новый коммерческий
инструмент будет предоставлен властям Армении по случаю 30-летия
Независимости Республики Армения. Особое внимание будет уделено молодым
аргентинским специалистам, которые приезжают в Армению и стремятся
интегрироваться на местный рынок труда. «В этой инициативе наш партнер -
Конверс банк. Мы ожидаем, что банк будет иметь активное участие и роль и
в деятельности Армяно-аргентинской торговой палаты», - отметил посол.
Несмотря
на скромный товарооборот между Арменией и Аргентиной, отмечается
реальный потенциал для его расширения, который может способствовать
развитию различных секторов экономики. Почти десять лет Аргентина, в
основном посредством армянской диаспоры Аргентины, была в числе пяти
стран с самым высоким инвестиционным потоком в Армении, занимая, и по
сей день, лидирующие позиции в иностранных инвестициях.
«Установление
дипломатических отношений между Аргентиной и Арменией в 1992 году стало
отражением политического диалога на высоком уровне и успешного
сотрудничества между нашими дружественными странами. Сильная армянская
диаспора Аргентины, которая полностью была вовлечена в жизнь
аргентинского общества с момента ее образования, внесла неоценимый вклад
в развитие двусторонних отношений», - говорится в сообщении посольства.