﻿ "Геопромайнинг" готов инвестировать US 4 млрд в горно-рудную сферу Армении | Роман Троценко

Российский "Геопромайнинг" готов инвестировать $4 млрд в горно-рудную сферу Армении - член Совета директоров

Никол Пашинян на встрече с представителем компании Романом Троценко отметил, что передача Армении 15% капитала Зангезурского медно-молибденового комбината позволит расширить сотрудничество между правительством и частным сектором. Он также выразил надежду, что все достигнутые договоренности будут реализованы, что крайне важно для укрепления и развития экономики страны.Роман Троценко отметил, что сотрудничество с правительством позволит стабилизировать ситуацию вокруг комбината, осуществить долгосрочные инвестпрограммы в сфере на $4 млрд. Это позволит Армении производить медь, а не концентрат, построить новую атомную станцию.В июле на комбинате прошли обыски и задержания, затем были уволены около 40 человек.