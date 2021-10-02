﻿ "Геопромайнинг" готов инвестировать US 4 млрд в горно-рудную сферу Армении | Роман Троценко


 
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"Геопромайнинг" готов инвестировать $US 4 млрд в горно-рудную сферу Армении | Роман Троценко

 'Геопромайнинг' готов инвестировать $US 4 млрд в горно-рудную сферу Армении | Роман Троценко
 
Российский "Геопромайнинг" готов инвестировать $4 млрд в горно-рудную сферу Армении - член Совета директоров

Никол Пашинян на встрече с представителем компании Романом Троценко отметил, что передача Армении 15% капитала Зангезурского медно-молибденового комбината позволит расширить сотрудничество между правительством и частным сектором. Он также выразил надежду, что все достигнутые договоренности будут реализованы, что крайне важно для укрепления и развития экономики страны.
 
Роман Троценко отметил, что сотрудничество с правительством позволит стабилизировать ситуацию вокруг комбината, осуществить долгосрочные инвестпрограммы в сфере на $4 млрд. Это позволит Армении производить медь, а не концентрат, построить новую атомную станцию.

В июле на комбинате прошли обыски и задержания, затем были уволены около 40 человек.

  Источник:FMG NEWS
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