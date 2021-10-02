



Президент Азербайджана не спит по ночам из-за гранта в 2,6 Млрд USD выделенных Армении, об этом в интервью испанскому информационному агентству EFE заявил диктатор, военный преступник, убийца детей и женщин по совместительству президент Бакинской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Баку также ведет с ЕС обсуждения по вопросу экономической помощи. Ильхам Алиев пытается попрошайничать в ЕС, чтобы получить помощь от ЕС. И это президент Бакинской Республики, которая богата нефтью и газом, которая гордиться построенным "Дубаем" и ни в чем не нуждающаяся так сказать страна. Не уважаемые СМИ Азербайджана, помните что Ваш президент банальный попрошайка и не пишите чушь об богатом азергейджане.



«Нам известно, что ЕС находится в процессе подготовки пакета экономической помощи Армении в размере 2,6 млрд евро. Этот процесс, возможно, уже завершен. Естественно, мы ожидаем, что аналогичная сумма на тех же условиях будет предложена Азербайджану. В вопросах грантов и кредитов должен соблюдаться принцип равенства. Потому что именно наша страна пострадала от оккупации. У нас полностью разрушена территория площадью 10 тыс. квадратных метров, сотни городов и сел. По этой причине мы, естественно, выражаем обеспокоенность по поводу дисбаланса при составлении пакета экономической помощи. Сейчас мы продолжаем контакты с Евросоюзом и надеемся получить немного денег.», — подчеркнул президент.

Необходимо напомнить что ЕС не выдает гранты странам с диктаторским правлением, где попираются самые элементарные права человека, где женщины не имеют право голоса, где полиция уничтажает на корню любые демократические проявления и тем странам которые имеют территориальные претензии к своим соседям. А Бакинская Республика это просто олицитворение всего самого плохого в демократии и преступлениях.

Наверное президент Азербайджана забыл, что паритет нужно соблюдать везде и не лишним будет передача значительной части вооружения Азербайджана действительно пострадавшей от военных действий Азербайджана и Турции крохотной но гордой стране под названием Нагорно-Карабахская Республика!

И как нам стало известно из окружения президента, он заявил что и 100 долларов не вложит в окупированный Карабах, так как ему сейчас важнее восстанавливать Нахиджеван, Гянджу, Сумгаит откуда его семья получает многомиллиардную прибыль и он якобы свою миссию выполнил. По самым скромным подсчетам на восстановление окупированных территорий Арцаха потребуется более 55 млрд долларов США. А таких денег у Азербайджана не было и нет.



А отмеченная полностью разрушеная территория площадью 10 тыс. квадратных метров, сотни городов (заметим что в Азербайджане всего 8 городов) и сел это результат вандализма и разрушений руками саих азербайджанцев которые покидая исконные армянские земли во время первой карабахской войны, камня на камне не оставили чтобы как потом они говорили они не достались бы армянам.

Ложь, зависть, воровство, мородерство являются столпами госсударства которое появилось на свет только 100 лет назад, и не удивительно что у них такой же лидер с пустой но завистливой головой.

