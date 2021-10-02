Премьер Молдовы и президент Словении обсудили возможности активизации торговых отношений

Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица 1 октября провела встречу с президентом Словении Борутом Похором, с которым обсудила перспективы расширения двустороннего сотрудничества между странами в торговой сфере, а также текущую эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Гаврилица отметила важность визита Пахора в Кишинев, поскольку Словения председательствует в Совете ЕС.

Она поблагодарила правительство Словении за решение признать молдавские сертификаты вакцинации от коронавируса, соответствующие стандартам ВОЗ.

По её словам, Словения всегда была партнером и хорошим другом в ЕС, и выразила надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

Ранее словенский лидер встретился с молдавским коллегой Маей Санду, с которой были обсуждены вопросы плана трансформации Молдавии и направления сотрудничества в, которых может помочь Словения.

Было отмечено, что Молдавия заинтересована в использовании опыта Словении в различных областях, среди которых в приоритете цифровизация государственных услуг.