Премьер Молдовы и президент Словении обсудили возможности активизации торговых отношений

Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица 1 октября провела встречу с президентом Словении Борутом Похором, с которым обсудила перспективы расширения двустороннего сотрудничества между странами в торговой сфере, а также текущую эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.
Гаврилица отметила важность визита Пахора в Кишинев, поскольку Словения председательствует в Совете ЕС.
Она поблагодарила правительство Словении за решение признать молдавские сертификаты вакцинации от коронавируса, соответствующие стандартам ВОЗ.
По её словам, Словения всегда была партнером и хорошим другом в ЕС, и выразила надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей.
Ранее словенский лидер встретился с молдавским коллегой Маей Санду, с которой были обсуждены вопросы плана трансформации Молдавии и направления сотрудничества в, которых может помочь Словения.
Было отмечено, что Молдавия заинтересована в использовании опыта Словении в различных областях, среди которых в приоритете цифровизация государственных услуг.