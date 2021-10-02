В Украине запущен Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта

В Украине 1 октября прошло учредительное заседание совета Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. В рамках собрания было заявлено, что деньги госорганизации будут главным образом направлены на различные гранты, стипендии, привлечение зарубежных педагогов. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

Главой совета фонда стала Ирина Тулякова. Она подчеркнула, что основная задача организации — выявление и поддержка талантливой молодёжи. Об основных направлениях деятельности фонда рассказала советник президента Владимира Зеленского по соответствующим вопросам Ольга Будник.

Чиновник пояснила, что ключевые программы фонда будут запущены в феврале следующего года. Среди них — гранты на обучение за границей, стажировка молодых граждан в известных зарубежных вузах, привлечение лекторов из топовых высших учебных заведений мира, участие украинцев в научно-практических конференциях и семинарах международного уровня, поощрение молодых людей за достижения, поддержка проектов в образовательной, спортивной и научной сферах.

Напомним, что фактически фонд был создан ещё в 2019 году. Но в июне этого года президент Владимир Зеленский перезагрузил работу организации, утвердив положение о соответствующем совете.