Казахстанский рудник вошёл в число крупнейших экспортёров меди в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 октября побывал на Актогайском ГОК (горно-обогатительный комплекс) ТОО «KAZ Minerals Aktogay» в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, где поучаствовал в запуске в эксплуатацию второго обогатительного объекта на «медной горе». Ввод в действие дополнительной мощности вывело рудник в один из крупнейших производителей меди в мире. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

В рамках знакомства с предприятием, президенту доложили об основных показателях деятельности «KAZ Minerals Aktogay» и показали процесс добычи руды. Глава государства торжественно открыл новую сульфидную фабрику и обратился к сотрудникам предприятия.

Токаев в своём выступлении сделал особый акцент на социально-экономических преимуществах, данных открытием объекта. Он отметил, что увеличится экспорт переработанной продукции, образуется 700 новых рабочих мест, а бюджет получит солидные налоговые отчисления. Кроме этого комбинат формирует необходимую социальную инфраструктуру, участвует в модернизации учреждений образования и медицины Восточно-Казахстанской области, заметил президент.

Проект по развитию мощностей Актогайского ГОК стартовал 4 года назад. Инвестиции в разработку здешних залежей меди, вместе с объектами Актогай 1 и Актогай 2 составили 3,2 миллиарда долларов.