﻿ Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван


 
  • 16:30 – Мы четко заявили Азербайджану, что изменение границ в регионе для нас неприемлемо. | МИД Ирана 
  • 15:38 – Те, у кого есть иллюзии, будто полагаясь на других, они могут обеспечить свою безопасность, знают, что скоро получат пощечину 
  • 14:00 – Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3-4 октября с официальным визитом посетит Литовскую Республику 
  • 16:30 – Мы четко заявили Азербайджану, что изменение границ в регионе для нас неприемлемо. | МИД Ирана 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван

 Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван
Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри
Полеты стартовали с 3 октября и будут выполняться раз в неделю - каждое воскресенье.

Гюмрийский аэропорт "Ширак" возобновил свою работу после модернизации зала и взлетно-посадочной полосы.
 
Авиакомпания Red Wings в начале октября откроет прямые рейсы в Ереван из Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары.
Одновременно Red Wings запустит рейсы в Краснодар, Ростов-на-Дону и Самару из Москвы. Это создаст дополнительное привлекательное предложение на столичном направлении из трех городов, а также даст возможность пассажирам авиакомпании путешествовать из Москвы в Ереван и обратно с одной короткой удобной пересадкой.
 
Время стыковки между рейсами Red Wings в аэропортах Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону составит от полутора до двух с половиной часов. Все рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus 320 вмещающих по 180 пассажиров.
 
Билеты на новые прямые и транзитные рейсы по самым выгодным ценам уже в продаже на сайте авиакомпании.
 
Расписание рейсов:
Москва – Краснодар – Ереван и Ереван – Краснодар — Москва с 6 октября, по средам
Москва — Ростов-на-Дону – Ереван и Ереван – Ростов-на-Дону – Москва, с 4 октября, по понедельникам
Москва – Самара – Ереван и Ереван – Самара — Москва с 7 октября, по четвергам
Red Wings также выполняет прямые рейсы из Москвы в Ереван, раз в неделю по понедельникам.
 
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера: 15 судов семейства Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании – «Домодедово», «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск), «Пулково» (Санкт-Петербург) и «Жуковский».

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 17

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » После долгого перерыва выполнен рейс Алеппо-Ереван.
    » Lufthansa открыла новое направление из Еревана в Франкфурт.
    » Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом
    » AirBaltic начнет выполнять рейсы по маршруту Ереван-Рига-Ереван
    » Georgian Airways с 8 июля открывает полеты Тбилиси-Ереван-Москва
    » Ереван назван самым выгодным направлением для российских туристов
    » Румынская авиакомпания начнет осуществлять прямые рейсы из Бухареста в Ереван
    » Иранская авиакомпания «Киш-Эир» станет летать в Армению
    » Застрелившийся на юге Москвы мужчина болел онкологией
    » Гюмри - Москва (новый авиарейс)
    » Нефтяная интервенция США
    » "ВИМ-Авиа" открывает полеты в Ереван
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мы четко заявили Азербайджану, что изменение границ в регионе для нас неприемлемо. | МИД Ирана

    • 16:30
    • 0
    • 0

    Те, у кого есть иллюзии, будто полагаясь на других, они могут обеспечить свою безопасность, знают, что скоро получат пощечину

    • 15:38
    • 14
    • 0

    Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3-4 октября с официальным визитом посетит Литовскую Республику

    • 14:00
    • 18
    • 0

    Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван

    • 13:46
    • 17
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия

    • 10:30
    • 18
    • 0

    Президент Азербайджана не спит по ночам из-за гранта в 2,6 Млрд USD выделенных Армении

    • 20:15
    • 64
    • 0

    Казахстанский рудник вошёл в число крупнейших экспортёров меди в мире

    • 19:45
    • 47
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69035
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68429
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63438
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55911
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50963
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45314
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43523
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 142
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 155
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 132
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 163
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 157
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 157
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 146
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА