﻿ Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван

Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри
Полеты стартовали с 3 октября и будут выполняться раз в неделю - каждое воскресенье.
Гюмрийский аэропорт "Ширак" возобновил свою работу после модернизации зала и взлетно-посадочной полосы.
Авиакомпания Red Wings в начале октября откроет прямые рейсы в Ереван из Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары.
Одновременно Red Wings запустит рейсы в Краснодар, Ростов-на-Дону
и Самару из Москвы. Это создаст дополнительное привлекательное
предложение на столичном направлении из трех городов, а также даст
возможность пассажирам авиакомпании путешествовать из Москвы в Ереван
и обратно с одной короткой удобной пересадкой.
Время стыковки между
рейсами Red Wings в аэропортах Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону
составит от полутора до двух с половиной часов. Все рейсы будут
выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus 320 вмещающих
по 180 пассажиров.
Билеты на новые прямые и транзитные рейсы по самым выгодным ценам уже в продаже на сайте авиакомпании.
Расписание рейсов:
Москва – Краснодар – Ереван и Ереван – Краснодар — Москва с 6 октября, по средам
Москва — Ростов-на-Дону – Ереван и Ереван – Ростов-на-Дону – Москва, с 4 октября, по понедельникам
Москва – Самара – Ереван и Ереван – Самара — Москва с 7 октября, по четвергам
Red Wings также выполняет прямые рейсы из Москвы в Ереван, раз в неделю по понедельникам.
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний,
специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот
авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера: 15 судов семейства
Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100
и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании – «Домодедово», «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск), «Пулково» (Санкт-Петербург) и «Жуковский».