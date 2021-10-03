﻿ Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван





Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри

Полеты стартовали с 3 октября и будут выполняться раз в неделю - каждое воскресенье.



Гюмрийский аэропорт "Ширак" возобновил свою работу после модернизации зала и взлетно-посадочной полосы.

Авиакомпания Red Wings в начале октября откроет прямые рейсы в Ереван из Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары.

Одновременно Red Wings запустит рейсы в Краснодар, Ростов-на-Дону и Самару из Москвы. Это создаст дополнительное привлекательное предложение на столичном направлении из трех городов, а также даст возможность пассажирам авиакомпании путешествовать из Москвы в Ереван и обратно с одной короткой удобной пересадкой.

Время стыковки между рейсами Red Wings в аэропортах Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону составит от полутора до двух с половиной часов. Все рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus 320 вмещающих по 180 пассажиров.



Билеты на новые прямые и транзитные рейсы по самым выгодным ценам уже в продаже на сайте авиакомпании.



Расписание рейсов:

Москва – Краснодар – Ереван и Ереван – Краснодар — Москва с 6 октября, по средам

Москва — Ростов-на-Дону – Ереван и Ереван – Ростов-на-Дону – Москва, с 4 октября, по понедельникам

Москва – Самара – Ереван и Ереван – Самара — Москва с 7 октября, по четвергам

Red Wings также выполняет прямые рейсы из Москвы в Ереван, раз в неделю по понедельникам.



Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера: 15 судов семейства Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании – «Домодедово», «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск), «Пулково» (Санкт-Петербург) и «Жуковский».