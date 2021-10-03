﻿ Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3-4 октября с официальным визитом посетит Литовскую Республику

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по приглашению премьер-министра Литовской Республики Ингриды Шимоните 3-4 октября с официальным визитом посетит Литовскую Республику - города Вильнюс и Каунас.
В Вильнюсе премьер-министр Армении
проведет переговоры на высшем уровне с премьер-министром Литвы. По
окончании переговоров запланирована совместная пресс-конференция Никола
Пашиняна и Ингриды Шимоните, в рамках которой премьер-министры двух
государств выступят с заявлениями и ответят на вопросы представителей
СМИ.
Премьер-министр Пашинян проведет встречи с президентом Литвы
Гитанасом Науседой и председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен,
возложит венок к Мемориалу погибшим за независимость Литвы.
Запланирована встреча премьер-министра Республики Армения с
представителями армянской общины Литвы.
Премьер-министр посетит Центр исследования Восточной Европы, а также ознакомиться с опытом успешных литовских компаний.
Никол Пашинян в Каунасе будет
присутствовать на концерте, посвященном 30-летию независимости
Республики Армения и 30-летию установления дипломатических отношений
между Арменией и Литвой.