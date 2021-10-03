﻿ Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия


 
  • 16:30 – Мы четко заявили Азербайджану, что изменение границ в регионе для нас неприемлемо. | МИД Ирана 
  • 15:38 – Те, у кого есть иллюзии, будто полагаясь на других, они могут обеспечить свою безопасность, знают, что скоро получат пощечину 
  • 14:00 – Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3-4 октября с официальным визитом посетит Литовскую Республику 
  • 16:30 – Мы четко заявили Азербайджану, что изменение границ в регионе для нас неприемлемо. | МИД Ирана 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия

 Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель по случаю Национального праздника ФРГ

В послании говорится:

"Ваше Превосходительство,

От имени Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Германии по случаю Национального праздника.

31 год назад этот день стал поворотным в истории. Народ Германии осуществил свое неотъемлемое право на самоопределение и мирным путем достиг воссоединения.

Будучи страной со стабильной демократической системой, Германия остается важным и надежным членом международного сообщества.

Мы высоко ценим последовательное развитие и углубление отношений с Германией в двустороннем и многостороннем форматах в политической, экономической, образовательной, культурной, межпарламентской, децентрализованной и ряде других областей.

Рад констатировать, что за последние годы достигнут значительный прогресс в этом направлении.

Надеюсь, что мы и впредь будем укреплять дружественные армяно-германские связи.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии - благополучия”.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 18

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.
    » Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Грузии |Никол Пашинян
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает получать поздравления от мировых лидеров по случаю Дня независимости
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко
    » Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину
    » Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Португалии по случаю национального праздника страны
    » Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с днем его рождения
    » Премьер-министр Швеции направил поздравительное послание Николу Пашиняну
    » Бако Саакян направил поздравительное послание чрезвычайному и полномочному послу Республики Армения в Российской Федерации
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Мы четко заявили Азербайджану, что изменение границ в регионе для нас неприемлемо. | МИД Ирана

    • 16:30
    • 0
    • 0

    Те, у кого есть иллюзии, будто полагаясь на других, они могут обеспечить свою безопасность, знают, что скоро получат пощечину

    • 15:38
    • 14
    • 0

    Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3-4 октября с официальным визитом посетит Литовскую Республику

    • 14:00
    • 18
    • 0

    Авиакомпания Red Wings Airlines запустила рейс из Москвы в Гюмри и Ереван

    • 13:46
    • 17
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия

    • 10:30
    • 18
    • 0

    Президент Азербайджана не спит по ночам из-за гранта в 2,6 Млрд USD выделенных Армении

    • 20:15
    • 64
    • 0

    Казахстанский рудник вошёл в число крупнейших экспортёров меди в мире

    • 19:45
    • 47
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69035
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68429
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63438
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55911
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50963
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45314
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43523
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 142
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 155
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 132
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 163
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 157
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 157
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 146
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА