Правящая семья Алиевых в Бакинской Республике и их соратники приобрели десятки элитных домов в Лондоне на сумму почти 700 миллионов долларов.



Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал (https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/azerbaijans-ruling-aliyev-family-and-their-associates-acquired-dozens-of-prime-london-properties-worth-nearly-700-million?fbclid=IwAR2OI_EzkuWMGn2xKf1iO4DERUQkNj5SpyYmua-fyuWXUviEODyqBd7TG0k) новый отчет, в котором исследуются миллионы рассекреченных документов о доходах мировых лидеров и политиков.



"Почетное место" в отчете нашла и семья военного преступника, убийцы детей и стариков, президента Бакинской Республики, с огромными богатствами.



Согласно опубликованным документам семья военного преступника, убийцы детей и стариков, президента Азербайджана и их родственники совершили на рынке недвижимости Великобритании сделки на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.



Трое детей, тесть и двое близких соратников президента Азербайджана Ильхама Алиева использовали секретные офшорные компании для приобретения роскошных пентхаусов, коммерческих офисных помещений и даже старой таверны в центре Лондона.



Сообщается, что Алиевы владеют многомиллионной недвижимостью за рубежом. Но это состояние превосходит их ранее известные владения в Соединенном Королевстве, а недавно полученные записи проливают свет на сложные офшорные механизмы, которые позволяют им оставаться в секрете.



Всего OCCRP обнаружил 84 ранее неизвестных оффшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, которыми Алиевы и их соратники владели с 2006 года. Хотя некоторые из этих офшорных компаний были закрыты в последние годы, а часть принадлежащей им собственности была продана, по состоянию на 2017 год Алиевы перевели 125 миллионов фунтов стерлингов (191 миллион долларов) в секретный траст, который был создан и контролировался тестем президента.

Вот так Алиев обворовывает собственный народ, который голодает и нищенствует, сводя концы с концами.



@bagramyan26