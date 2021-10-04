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Итоги муниципальных выборов в Грузии

 Итоги муниципальных выборов в Грузии
Итоги муниципальных выборов в Грузии по пропорциональной системе.
 
 
"Грузинская мечта" — 46,65%,
"Единое национальное движение" — 30,7%,
"Для Грузии" (Гахария) — 7,79%,
"Лело" — 2,71%,
"Европейская Грузия" — 1,66%
 
Это означает, что досрочных выборов в Парламент страны до 2024 года не будет.
В 20 муниципалитетах (в том числе Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Рустави) пройдет второй тур с высокими шансами оппозиции на выигрыш.
 
Выборы мэров городов в Грузии: интрига сохраняется. Кандидаты от оппозиции после первого тура лидируют в Батуми, Кутаиси, Зугдиди.
Согласно официальным результатам, 30-го октября вторые туры продут в 20 (!) городах, в том числе, пяти крупнейших:
Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси Карели, Хашури, Багдати, Чиатура, Цхалтубо, Цагери, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, Хоби, Сенаки, Мартвили, Поти, Озургети, Хелвачаури, Телави.

Во всех случаях борьба будет продолжаться между кандидатами правящей «Грузинской мечты» и оппозиционной партией «Единое национальное движение»:
Тбилиси: Каладзе (ГМ) 45,5%, Н.Мелия (ЕНД) 34,13%
Батуми: Киртадзе (ЕНД) 42,34%, Чиковани (ГМ) 41,49%
Кутаиси: Деканоидзе (ЕНД) 43,75%, Хахалеишвили (ГМ) 41,86%
Зугдиди: А.Мелия (ЕНД) 48,17%, Цоцерия (40,01%)
Рустави: Лацабидзе (ГМ) 44,92% , Киркитадзе (ЕНД) 43,81%

  Источник:FMG NEWS
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