Итоги муниципальных выборов в Грузии по пропорциональной системе.

Это означает, что досрочных выборов в Парламент страны до 2024 года не будет.

В 20 муниципалитетах (в том числе Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Рустави) пройдет второй тур с высокими шансами оппозиции на выигрыш.

Выборы мэров городов в Грузии: интрига сохраняется. Кандидаты от оппозиции после первого тура лидируют в Батуми, Кутаиси, Зугдиди.

Согласно официальным результатам, 30-го октября вторые туры продут в 20 (!) городах, в том числе, пяти крупнейших:

Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси Карели, Хашури, Багдати, Чиатура, Цхалтубо, Цагери, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, Хоби, Сенаки, Мартвили, Поти, Озургети, Хелвачаури, Телави.



Во всех случаях борьба будет продолжаться между кандидатами правящей «Грузинской мечты» и оппозиционной партией «Единое национальное движение»:

Тбилиси: Каладзе (ГМ) 45,5%, Н.Мелия (ЕНД) 34,13%

Батуми: Киртадзе (ЕНД) 42,34%, Чиковани (ГМ) 41,49%

Кутаиси: Деканоидзе (ЕНД) 43,75%, Хахалеишвили (ГМ) 41,86%

Зугдиди: А.Мелия (ЕНД) 48,17%, Цоцерия (40,01%)

Рустави: Лацабидзе (ГМ) 44,92% , Киркитадзе (ЕНД) 43,81%

"Грузинская мечта" — 46,65%,"Единое национальное движение" — 30,7%,"Для Грузии" (Гахария) — 7,79%,"Лело" — 2,71%,"Европейская Грузия" — 1,66%