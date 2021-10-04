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Премьер-министры Армении и Литвы обсудили перспективы развития двусторонних отношений

 Премьер-министры Армении и Литвы обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Находящийся с официальным визитом в Литовской Республике премьер-министр Никол Пашинян провел переговоры высшего уровня с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

После церемонии встречи премьер-министры двух стран сначала обсудили вопросы повестки двусторонних отношений тет-а-тет, затем состоялась встреча в расширенном составе.

 

 

Премьер-министр Литвы подчеркнула важность визита Никола Пашиняна в Вильнюс и выразила уверенность, что он придаст новый импульс развитию двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Ингрида Шимоните приветствовала принятые за последние годы шаги по развитию демократии в Армении, отметив, что правительство ее страны готово поддержать реализуемые в Армении реформы в различных сферах как в рамках Европейского союза, так и в рамках двустороннего сотрудничества.

 

 

Г-жа Шимоните выразила восхищение состоявшимися в Армении внеочередными парламентскими выборами, а также подчеркнула их соответствие высоким демократическим принципам и стандартам. Она отметила, что правительство Армении получило полный мандат народа на продвижение реформ с большим размахов.

 

 

Никол Пашинян подчеркнул важность расширения армяно-литовских торгово-экономических связей и развития сотрудничества с Литвой в разных направлениях. Премьер-министр отметил направленные на расширение деловых связей между двумя странами программы и выразил уверенность, что организация прямого авиасообщения между Ереваном и Вильнюсом придаст новый импульс развитию туризма и расширению торгово-экономических связей.

 

 

Премьер-министр поблагодарил литовскую сторону за предоставление нашей стране 50 тыс доз вакцин против коронавируса, отметив, что только совместными усилиями можно эффективно бороться с пандемией. Никол Пашинян также подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с Литвой в процессе демократических реформ, добавив, что Армения продолжит решительные шаги по укреплению демократии.

 

 

Стороны коснулись развитий в регионе Южного Кавказа. Премьер-министр Пашинян представил подробности о процессе и подчеркнул важность полноценной реализации Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября, в частности, по части обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

 

 

По итогам встречи в присутствии Никола Пашиняна и Ингриды Шимоните было подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Армении и Литвы. Документ подписали министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян и министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис.

 

 


  Источник:FMG NEWS
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