﻿ Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Президент Науседа приветствовал официальный визит Никола Пашиняна в Литву и выразил уверенность, что он будет способствовать развитию и углублению двусторонних и многосторонних отношений. Г-ин Науседа выразил надежду, что сотрудничество между правительствами двух стран придаст новый импульс реализации совместных программ в экономической и в гуманитарной сферах. Президент Литвы также отметил важность сотрудничества и обмена литовским опытом в рамках проводимых в Армении реформ.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что армяно-литовские дружественные отношения будут и впредь развиваться и прогрессировать. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность расширения связей в экономической сфере и шагов по увеличению торгового оборота.

В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества в рамках программы Восточного партнерства ЕС, эффективной реализации предусмотренного Европейским союзом для Армении пакета в 2,6 миллиарда евро, а также происходящие на Южном Кавказе процессы. Президент Литвы выразил поддержку своей страны усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.