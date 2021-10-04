﻿ Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Сейма Литвы

Продолжается официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Литовскую Республику. Глава правительства провел встречу с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Собеседники подчеркнули важность развития и укрепления сотрудничества между парламентами двух стран в рамках как двусторонних отношений, так и международных организаций. Никол Пашинян и Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнули важность межпарламентских связей, которые могут способствовать укреплению дружественных связей между двумя странами и обмену опытом в совершенствовании договорно-правового поля.

Стороны коснулись проводимых в разных сферах демократических реформ в Армении и сотрудничества по их эффективной реализации.

Председатель Сейма Литвы отметила, что ее страна готова также к тесному сотрудничеству в рамках программы Восточного партнерства ЕС, подчеркнув, что в преддверии декабрьского саммита Восточного партнерства литовская сторона предпримет необходимые шаги для оказания помощи Армении.

В конце встречи Никол Пашинян сделал запись в Книге почетных гостей Сейма, затем осмотрел материалы, представленные на посвященной 30-летию установления армяно-литовских отношений выставке публикаций литовской прессы, касающиеся истории армянского народа конца XIX - начала XX веков.