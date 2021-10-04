Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыл сегодня в Тегеран с рабочим визитом для встречи с официальными лицами Ирана.
Двусторонние переговоры и консультации по наиболее важным региональным вопросам входят в повестку визита главы МИД Армении в Иран.Находящийся с двухдневным визитом в Тегеране министр иностранных дел Армении встретится сегодня с министром иностранных дел Хосейном Амир-Абдоллахианом.
Иранское информационное агентство «Mehr» сообщило, что после встречи министров иностранных дел планируется совместная пресс-конференция.
Министры иностранных дел двух стран встречались и в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
В Тегеране прошла совместная пресс-конференция министров иностранных дел Ирана и Армении.
Арарат Мирзоян:
▪️Альтернативные маршруты Ирана в Армению почти готовы к эксплуатации.
▪️Переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны продолжаться на основе Минских договоренностей.
▪️Ограничения на коммуникационные пути должны быть сняты как можно скорее.
Амир Абдоллахиан:
▪️Мы определили новый проект по возрождению транзитной дороги и маршрута движения для транспорта двух стран, который будет быстро реализован.
▪️Использование транзитного маршрута Армении является одним из приоритетных вопросов.
▪️В ближайшие недели мы увидим большую активность во всех сферах отношений между двумя странами.
▪️Мы серьезно обеспокоены присутствием сионистов и террористов на Южном Кавказе.
▪️Мы громко заявляем, что не позволим иностранным странам влиять на соседей Ирана, включая Армению.
Иран не позволит "иностранным интервентам" влиять на отношения с соседями, включая Армению – глава МИД
Он отметил, что регион и северные соседи страдают от кризисной ситуации, особенно из-за присутствия Израиля и террористов. Все проблемы должны решаться исключительно странами региона, без какого-либо иностранного вмешательства.
Власти Ирана подозревают , что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с Израилем. Командующий силами КСИР в Тебризе заявил , что взаимодействие Баку с Израилем может стать угрозой для существования Азербайджана.