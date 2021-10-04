Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыл сегодня в Тегеран с рабочим визитом для встречи с официальными лицами Ирана.

Двусторонние переговоры и консультации по наиболее важным региональным вопросам входят в повестку визита главы МИД Армении в Иран.Находящийся с двухдневным визитом в Тегеране министр иностранных дел Армении встретится сегодня с министром иностранных дел Хосейном Амир-Абдоллахианом.

Иранское информационное агентство «Mehr» сообщило, что после встречи министров иностранных дел планируется совместная пресс-конференция.



Министры иностранных дел двух стран встречались и в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

В Тегеране прошла совместная пресс-конференция министров иностранных дел Ирана и Армении.



Арарат Мирзоян:



▪️Альтернативные маршруты Ирана в Армению почти готовы к эксплуатации.

▪️Переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны продолжаться на основе Минских договоренностей.

▪️Ограничения на коммуникационные пути должны быть сняты как можно скорее.



Амир Абдоллахиан:



▪️Мы определили новый проект по возрождению транзитной дороги и маршрута движения для транспорта двух стран, который будет быстро реализован.

▪️Использование транзитного маршрута Армении является одним из приоритетных вопросов.

▪️В ближайшие недели мы увидим большую активность во всех сферах отношений между двумя странами.

▪️Мы серьезно обеспокоены присутствием сионистов и террористов на Южном Кавказе.

▪️Мы громко заявляем, что не позволим иностранным странам влиять на соседей Ирана, включая Армению.

Иран не позволит "иностранным интервентам" влиять на отношения с соседями, включая Армению – глава МИД



Он отметил, что регион и северные соседи страдают от кризисной ситуации, особенно из-за присутствия Израиля и террористов. Все проблемы должны решаться исключительно странами региона, без какого-либо иностранного вмешательства.



Власти Ирана подозревают , что Азербайджан ведет тесное военное сотрудничество с Израилем. Командующий силами КСИР в Тебризе заявил , что взаимодействие Баку с Израилем может стать угрозой для существования Азербайджана.

