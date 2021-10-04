На Казахстан надвигаются обильные снегопады

В Казахстане ожидается очередная волна холодов. В период с 5 на 7 октября синоптики предупреждают, что в немалых количествах выпадет снег, а почти по всей территории республики в ночное время будет температура со знаком минус. Об этом сообщает Казгидромет.

Согласно информации метеорологов, в течение указанного времени наибольшая часть Казахстана попадёт под влияние северо-западного антициклона, который должен принести приостановку осадков и последующее понижение температуры воздуха. Погодные условия северных, восточных и юго-восточных областей сраны сформирует уходящий циклон.

По его «следам» в этих регионах начнутся осадки в виде дождя и снега. Особо сильные осадки следует ждать в горной местности 6 октября. Вместе с осадками ожидается туман, гололёд и низовая метель, отмечают специалисты.

С наступлением темноты ожидаются заморозки. На западе республики температура воздуха будет понижаться до -5 градусов. На северо-западе, севере и в центральной части страны понижение достигнет -10 градусов, на востоке до -11, на юге до -6 градусов.