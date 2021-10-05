﻿ Дорога Иран-Армения имеет для ИРИ стратегическое значение | Правительство Ирана


 
  • 17:11 – Предпринимателей Турции пригласили принять участие в инвестиционных проектах Таджикистана 
  • 13:15 – Премьер-министр Армении и президент Литвы намерены углублять экономические и торговые связи 
  • 13:15 – Премьер-министр Армении и президент Литвы намерены углублять экономические и торговые связи 
  • 13:03 – Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал Армению братской и дружественной страной 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Дорога Иран-Армения имеет для ИРИ стратегическое значение | Правительство Ирана

 Дорога Иран-Армения имеет для ИРИ стратегическое значение | Правительство Ирана
Заместитель министра дорог и градостроительства, исполнительный директор компании по развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хайрулла Хадеми посетил накануне Армению, чтобы ознакомиться со строительством альтернативной дороги через Татев.

«Мы ведем переговоры с Арменией, что бы как можно скорее передвижение по этому маршруту для грузовых и пассажирских автомобилей вошло в русло. Дорога Иран-Армения имеет для ИРИ стратегическое значения. Мы посетили эту дорогу и готовы содействовать Армении в ее строительстве.  Иран готов предоставить свои инженерно-технические возможности Армении», - сказал Хадеми.

Отметив, что Армения также строит дорогу Север-Юг, которая проходит от иранской границы до Грузии, Хадами добавил:

«Насколько я знаю, на севере проделана большая работа, надеюсь, что и на юге вскоре стартуют работы. Мы готовы сотрудничать и в этом аспекте. У Ирана большой опыт в строительстве дорог и иранские подрядчики готовы поделиться своим опытом с Арменией»

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 83

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал Армению братской и дружественной страной
    » Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури
    » Пашинян: Армения и Иран могут вести переговоры на полях саммита ЕАЭС в Ереване
    » Армянская делегация проведет в Тегеране переговоры об увеличении импорта газа из Ирана
    » Китайская корпорация заинтересована в строительстве железной дороги «Армения-Иран»
    » Иранский банк предоставил €84 млн. на строительство третьей линии электропередач Иран-Армения
    » Железная дорога Иран-Армения может стать реальностью
    » Иранский эксперт: Армения для Ирана – дверь в христианский мир
    » Товарооборот между Арменией и Ираном может быть увеличен до нескольких миллиардов долларов
    » Алиев и Каладзе едут в Тегеран
    » Армения собирается увеличить объемы импортируемого из Ирана газа
    » Председатель КНР выделил средства на строительство железной дороги Иран-Армения
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Предпринимателей Турции пригласили принять участие в инвестиционных проектах Таджикистана

    • 17:11
    • 58
    • 0

    Ночной Ашхабад должен стать ещё ярче и удивительнее

    • 16:51
    • 58
    • 0

    Татьяна Голикова перечислила меры защиты населения России от коронавируса

    • 15:41
    • 68
    • 0

    Россия – Швейцария: на пути к Евро

    • 12:08
    • 61
    • 0

    Токаев проводил в добрый путь посла США, завершившего свою дипмиссию в Казахстане

    • 11:51
    • 54
    • 0

    «Красная Армия» — «Рига»: всё очевидно

    • 11:51
    • 50
    • 0

    Делегация Исполкома СНГ участвует в выработке решений для обеспечения прав человека

    • 11:13
    • 40
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69286
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68503
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63501
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55963
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51017
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45370
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43576
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 202
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 210
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 187
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 219
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 210
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 210
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 200
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА