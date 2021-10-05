﻿ Дорога Иран-Армения имеет для ИРИ стратегическое значение | Правительство Ирана

Заместитель министра дорог и градостроительства, исполнительный директор компании по развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хайрулла Хадеми посетил накануне Армению, чтобы ознакомиться со строительством альтернативной дороги через Татев.



«Мы ведем переговоры с Арменией, что бы как можно скорее передвижение по этому маршруту для грузовых и пассажирских автомобилей вошло в русло. Дорога Иран-Армения имеет для ИРИ стратегическое значения. Мы посетили эту дорогу и готовы содействовать Армении в ее строительстве. Иран готов предоставить свои инженерно-технические возможности Армении», - сказал Хадеми.



Отметив, что Армения также строит дорогу Север-Юг, которая проходит от иранской границы до Грузии, Хадами добавил:



«Насколько я знаю, на севере проделана большая работа, надеюсь, что и на юге вскоре стартуют работы. Мы готовы сотрудничать и в этом аспекте. У Ирана большой опыт в строительстве дорог и иранские подрядчики готовы поделиться своим опытом с Арменией»