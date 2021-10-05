﻿ Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал Армению братской и дружественной страной


 
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Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал Армению братской и дружественной страной

Иран и Армения братские страны 

 

В своем заявлении на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури назвал Армению братской и дружественной страной, тем самым еще раз отметив теплые и дружеские отношения многовековых дружелюбных соседей. 

 

 

 

 

На переговорах стороны обсудили новые региональные угрозы. Стороны подчеркнули значимость иранского порта Чабахар в контексте развития как региональных, так и армяно-иранских экономических отношений, особенно в развитии Сюника.

 

 

Секретарь Совбеза Армении и посол ИРИ высоко оценили готовность двух стран продолжить сотрудничество в рамках свободной экономической зоны "Мегри" и проекта создания транспортного коридора "Север-Юг", который отныне будет единственный связывающий Иран с Европой и Россией через Армению, так как окончательно решено что Бакинская Республика больше не будет участвовать в проекте Север - Юг.

 

 

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран на высшем уровне приложит усилия для развития отношений с дружественной, братской Арменией.

 

Отметим что и в Армении считают Иран и народ Ирана близким, братским народом, и это доказанно многовековой дружбой и сотрудничеством Армении и Ирана.


  Источник:FMG NEWS
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