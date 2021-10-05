Лидеры зарубежных государств поздравили президента Таджикистана с днём рождения

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 5 октября по случаю своего дня рождения получил многочисленные поздравления от лидеров иностранных государств. Так, зарубежные коллеги пожелали Рахмону крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного счастья, а братскому народу Таджикистана — мира и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Так, с днем рождения Рахмона поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что своим многолетним плодотворным трудом и богатым практическим опытом лидер Таджикистана непосредственно работу по повышению уровня жизни населения, быстрому развитию страны во всех сферах и последовательному укреплению её престижа и имиджа на международной арене.

Кроме того, глава государства провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого получил тёплые поздравления с днём рождения и пожелания.

Также стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и перспектив их развития и расширения.

Отметим, что в этом году президенту Таджикистана исполняется 69 лет.