Главы МИД Туркменистана и Ирана обсудили дальнейшие шаги развития взаимовыгодного сотрудничества

Глава внешнеполитического ведомства туркменского государства Рашид Мередов 3 октября пообщался по телефону с председателем иранского МИД Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Отдельно собеседники остановились на обсуждении вопросов, связанных с реализацией соглашений, достигнутых во время переговоров лидеров двух государств в рамках заседания Совета глав стран-участниц ШОС. Об этом сообщили в пресс-службе туркменского МИД.

Основное внимание стороны уделили тому, что в дальнейшем нужно эффективно расширить двустороннее взаимодействие на взаимовыгодной основе по следующим аспектам: политика, дипломатия, экономика, торговля, культура и другие. Они также заверили друг друга о том, что руководство обеих стран готово на высоком уровне провести очередное совещание туркмено-иранской Межправкомиссии по сотрудничеству в экономической сфере.

В конце двусторонней беседы туркменская сторона пригласила своего собеседника и представителей иранских властей прибыть в Туркменистан для принятия участия на мероприятиях международного уровня, запланированных на проведение в стране в этом году.