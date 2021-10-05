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Порошенко обвинил президента Зеленского в международных преступлениях

  • 05.10.2021, 16:14,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Порошенко обвинил президента Зеленского в международных преступленияхБывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко 4 октября в рамках выступления на согласительном совете парламента заявил, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский причастен к отмыванию украденных в Украине денег вместе с миллионером Игорем Коломойским, сообщил чиновник на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, из-за соответствующих противозаконных, коррупционных действий Зеленского под ударом оказалась вся страна. Речь в данном случае идёт о краже 40 млн долларов.

Экс-президент пояснил, что сегодня об этом говорит весь мир, а руководство монобольшинства пытается и здесь закрыть рот возмутившимся госслужащим.

В ответ на это глава «Слуги народа» Александр Корниенко напомнил Порошенко о расследовании «Панамалик» и офшорах бывшего лидера страны. Он также отметил, что бизнес Квартала 9 лет назад был связан с офшорами, потому что на тот момент это не было запрещено. Кроме того, будучи на посту главы минэкономики Порошенко в те годы сделал так, что белый бизнес был просто вынужден защищаться в юрисдикциях других государств.

Напомним, что в рамках проведённого журналистского расследования было обнаружено, что Зеленский помог перевести 40 млн американских долларов от учреждений, связанных с Коломойским.


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