Порошенко обвинил президента Зеленского в международных преступлениях

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко 4 октября в рамках выступления на согласительном совете парламента заявил, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский причастен к отмыванию украденных в Украине денег вместе с миллионером Игорем Коломойским, сообщил чиновник на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, из-за соответствующих противозаконных, коррупционных действий Зеленского под ударом оказалась вся страна. Речь в данном случае идёт о краже 40 млн долларов.

Экс-президент пояснил, что сегодня об этом говорит весь мир, а руководство монобольшинства пытается и здесь закрыть рот возмутившимся госслужащим.

В ответ на это глава «Слуги народа» Александр Корниенко напомнил Порошенко о расследовании «Панамалик» и офшорах бывшего лидера страны. Он также отметил, что бизнес Квартала 9 лет назад был связан с офшорами, потому что на тот момент это не было запрещено. Кроме того, будучи на посту главы минэкономики Порошенко в те годы сделал так, что белый бизнес был просто вынужден защищаться в юрисдикциях других государств.

Напомним, что в рамках проведённого журналистского расследования было обнаружено, что Зеленский помог перевести 40 млн американских долларов от учреждений, связанных с Коломойским.