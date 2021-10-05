Премьер-министр Армении и президент Литвы намерены углублять экономические и торговые связи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой во время официального визита. Обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества по различным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

Президент Литвы высказался за развитие многопрофильных отношений, в частности в гуманитарных и экономических областях. При этом отметил значимость обмена опытом и дальнейшей кооперации в вопросе реализации национальных преобразования и реформ.

В ходе встречи Никол Пашинян заверил, что дружеские узы будут крепнуть. При этом подчеркнул востребованность углубления экономического и торгового взаимодействия.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы сотрудничества по программе Восточного партнерства ЕС для эффективного применения Арменией финансовой помощи в размере 2,6 миллиарда евро. Особо внимание было уделено проблеме решения нагорно-карабахской проблемы. В этой связи, Литва поддержит действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.