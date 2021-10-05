﻿ Валентина Матвиенко призвала к активизации межпарламентского сотрудничества с Арменией » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 17:56 – Валентина Матвиенко призвала к активизации межпарламентского сотрудничества с Арменией 
  • 13:15 – Премьер-министр Армении и президент Литвы намерены углублять экономические и торговые связи 
  • 13:15 – Премьер-министр Армении и президент Литвы намерены углублять экономические и торговые связи 
  • 13:03 – Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал Армению братской и дружественной страной 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Валентина Матвиенко призвала к активизации межпарламентского сотрудничества с Арменией

Валентина Матвиенко призвала к активизации межпарламентского сотрудничества с АрмениейВалентина Матвиенко, председатель Совета Федерации ФС России, председатель Совета МПА СНГ 4 октября провела переговоры с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном в Москве. Обсуждались вопросы развития сотрудничества между парламентариями и регионами стран. Об этом сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

Валентина Матвиенко отметила дружественные отношения, поддерживаемые главами правительств. Далее добавила о намерении кооперировать на уровне Совета Федерации, Госдумы, Национального Собрания и в рамках МПА СНГ.

Наряду с этим, было предложено продление программы и усиление регионального сотрудничества. Сообщается, что более 70 российских субъектов взаимодействуют. Ранее были проведены семь российско-армянских форумов и планируется еще один.

Спикер пригласила армянских коллег 13-15 октября 2021 года на Евразийский женский форум и Всемирную конференцию по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

В свою очередь Ален Симонян дал высокую оценку взаимоотношениям и высказался за активизацию связей, а также пригласил делегацию в Армению.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Валентина Матвиенко отметила активную и слаженную работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом
    » Матвиенко анонсировала встречу Пашиняна и Путина в Казахстане
    » Нехватка кадров остается серьезной проблемой в российской медицине – Матвиенко
    » Матвиенко провела переговоры с бывшим президентом Финляндии
    » Валентина Матвиенко: Счетная палата в России стала командой профессионалов
    » Одним из главных событий 2021 года станет продление Договора СНВ-3
    » Беларусь с официальным визитом посетила Валентина Матвиенко
    » Матвиенко: союз государства и РПЦ особенно важен в условиях информационной войны
    » Арарат Мирзоян поздравил председателя Совфеда РФ Валентину Матвиенко с проведением референдума и его результатами
    » Развитие Дагестана стало темой обсуждения в Совете Федерации РФ
    » Тигран Уриханян награжден медалью МПА СНГ за укрепление парламентского сотрудничества
    » Токаев и Матвиенко обсудили векторы многопланового партнёрства и союзничества
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Валентина Матвиенко призвала к активизации межпарламентского сотрудничества с Арменией

    • 17:56
    • 0
    • 0

    Порошенко обвинил президента Зеленского в международных преступлениях

    • 16:14
    • 0
    • 0

    Лидеры зарубежных государств поздравили президента Таджикистана с днём рождения

    • 13:47
    • 0
    • 0

    Главы МИД Туркменистана и Ирана обсудили дальнейшие шаги развития взаимовыгодного сотрудничества

    • 13:46
    • 0
    • 0

    Премьер-министр Армении и президент Литвы намерены углублять экономические и торговые связи

    • 13:15
    • 0
    • 0

    Президент Киргизии вручил ключи от 2-х комнатной квартиры семье погибшего в октябрьских событиях

    • 13:14
    • 0
    • 0

    Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал Армению братской и дружественной страной

    • 13:03
    • 36
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69184
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68468
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63469
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55935
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50990
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45344
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43548
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 175
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 183
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 159
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 192
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 184
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 184
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 174
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА