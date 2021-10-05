Валентина Матвиенко призвала к активизации межпарламентского сотрудничества с Арменией

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации ФС России, председатель Совета МПА СНГ 4 октября провела переговоры с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном в Москве. Обсуждались вопросы развития сотрудничества между парламентариями и регионами стран. Об этом сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

Валентина Матвиенко отметила дружественные отношения, поддерживаемые главами правительств. Далее добавила о намерении кооперировать на уровне Совета Федерации, Госдумы, Национального Собрания и в рамках МПА СНГ.

Наряду с этим, было предложено продление программы и усиление регионального сотрудничества. Сообщается, что более 70 российских субъектов взаимодействуют. Ранее были проведены семь российско-армянских форумов и планируется еще один.

Спикер пригласила армянских коллег 13-15 октября 2021 года на Евразийский женский форум и Всемирную конференцию по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

В свою очередь Ален Симонян дал высокую оценку взаимоотношениям и высказался за активизацию связей, а также пригласил делегацию в Армению.