﻿ Россия – Швейцария: на пути к Евро » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 17:11 – Предпринимателей Турции пригласили принять участие в инвестиционных проектах Таджикистана 
  • 13:15 – Премьер-министр Армении и президент Литвы намерены углублять экономические и торговые связи 
  • 13:15 – Премьер-министр Армении и президент Литвы намерены углублять экономические и торговые связи 
  • 13:03 – Посол Ирана в Армении Аббас Зохури назвал Армению братской и дружественной страной 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Россия – Швейцария: на пути к Евро

  • 06.10.2021, 12:08,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

6 октября женская сборная России по гандболу сыграет свой первый матч под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2022. В Москве россиянки примут сборную Швейцарии.



Гандбол. Сборная России
Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»




Людмила Бодниева была великолепной гандболисткой и мы все желаем ей продолжить свою профессиональную деятельность не менее успешно и на тренерском поприще.





Для начала надо успешно квалифицировать на Чемпионат Европы. Для этого надо последовательно обыграть, прямо скажем, на самые сильные сборные Старого Света.





6 октября в Москве мы примем Швейцарию, а 9 октября в Клайпеде сыграем со сборной Литвы.





Вот список игроков, которых вызвала Людмила Бодниева:





Вратари:
11. Анастасия Лагина («Ростов-Дон»)
16. Эвелина Аношкина («Астраханочка»)
99. Полина Каплина (ЦСКА)





Левые крайние:
4. Александра Давиденко («Кубань»)
10. Марианна Егорова («Звезда»)
98. Юлия Маркова (ЦСКА).





Правые крайние:
25. Ольга Фомина («Лада»)
73. Анна Шапошникова («Астраханочка»)
83. Альбина Мурзалиева («Звезда»)





Линейные:
55. Ксения Закордонская («Астраханочка»)
67. Анастасия Илларионова (ЦСКА)





Правые полусредние:
39. Антонина Скоробогатченко (ЦСКА)
76. Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»)
86. Ольга Щербак («Лада»)





Левые полусредние:
23. Елена Михайличенко (ЦСКА)
41. Вероника Никитина («Лада»)
53. Дарья Стаценко («Динамо-Синара»)
78. Ирина Корнеева («Астраханочка»)





Разыгрывающие:
31. Карина Сабирова (ЦСКА)
35. Валерия Кирдяшева («Лада»)
77. Ярослава Фролова («Ростов-Дон»)





Как видите, началось обновление состава. Однако это не значит, что опытные девушки в сборную приглашаться не будут. Просто всему своё время. Пока нас ждёт в Москве встреча со сборной Швейцарии, которую мы обязаны побеждать.





Прогноз – 28:21.





Гандбол. Женщины. Отборочный матч Чемпионата Европы-2022.





Россия – Швейцария





6 октября 2021 года. Москва. Волейбольной Арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 19.30.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Александр Хазов.


  •   Просмотров Сегодня: 36

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Россия начинает с победы отбор на ЧМ-2023
    » ЦСКА – «Кубань»: строго по расписанию
    » МГК ЦСКА – «Динамо-Сунгуль»: сенсации не будет – Давид не устоит против Голиафа
    » Чемпионат России по регби сезона 2021/2022 возьмёт старт 24 июля
    » 30 сентября состоится жеребьёвка Чемпионата мира-2022
    » ЦСКА, «Зенит», УНИКС: удачи в Евролиге!
    » Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу
    » ЦСКА – «Ростов-Дон»: что изменится в русской классике?
    » Россия стартует на Чемпионате мира по гандболу. Без флага и без гимна
    » Россия – Словения: главный матч в отборе на Евро
    » Чемпионат Европы по шахматам: Армения и Россия в фаворитах
    » Женская молодежная сборная Армении заняла второе место на ЧЕ по баскетболу
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Предпринимателей Турции пригласили принять участие в инвестиционных проектах Таджикистана

    • 17:11
    • 21
    • 0

    Ночной Ашхабад должен стать ещё ярче и удивительнее

    • 16:51
    • 28
    • 0

    Татьяна Голикова перечислила меры защиты населения России от коронавируса

    • 15:41
    • 36
    • 0

    Россия – Швейцария: на пути к Евро

    • 12:08
    • 36
    • 0

    Токаев проводил в добрый путь посла США, завершившего свою дипмиссию в Казахстане

    • 11:51
    • 22
    • 0

    «Красная Армия» — «Рига»: всё очевидно

    • 11:51
    • 37
    • 0

    Делегация Исполкома СНГ участвует в выработке решений для обеспечения прав человека

    • 11:13
    • 17
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69254
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68491
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63490
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55953
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51007
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45362
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43566
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 191
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 200
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 175
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 210
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 198
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 201
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 190
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА