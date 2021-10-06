Россия – Швейцария: на пути к Евро

6 октября женская сборная России по гандболу сыграет свой первый матч под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2022. В Москве россиянки примут сборную Швейцарии.

Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»

Людмила Бодниева была великолепной гандболисткой и мы все желаем ей продолжить свою профессиональную деятельность не менее успешно и на тренерском поприще.

Для начала надо успешно квалифицировать на Чемпионат Европы. Для этого надо последовательно обыграть, прямо скажем, на самые сильные сборные Старого Света.

6 октября в Москве мы примем Швейцарию, а 9 октября в Клайпеде сыграем со сборной Литвы.

Вот список игроков, которых вызвала Людмила Бодниева:

Вратари:

11. Анастасия Лагина («Ростов-Дон»)

16. Эвелина Аношкина («Астраханочка»)

99. Полина Каплина (ЦСКА)

Левые крайние:

4. Александра Давиденко («Кубань»)

10. Марианна Егорова («Звезда»)

98. Юлия Маркова (ЦСКА).

Правые крайние:

25. Ольга Фомина («Лада»)

73. Анна Шапошникова («Астраханочка»)

83. Альбина Мурзалиева («Звезда»)

Линейные:

55. Ксения Закордонская («Астраханочка»)

67. Анастасия Илларионова (ЦСКА)

Правые полусредние:

39. Антонина Скоробогатченко (ЦСКА)

76. Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»)

86. Ольга Щербак («Лада»)

Левые полусредние:

23. Елена Михайличенко (ЦСКА)

41. Вероника Никитина («Лада»)

53. Дарья Стаценко («Динамо-Синара»)

78. Ирина Корнеева («Астраханочка»)

Разыгрывающие:

31. Карина Сабирова (ЦСКА)

35. Валерия Кирдяшева («Лада»)

77. Ярослава Фролова («Ростов-Дон»)

Как видите, началось обновление состава. Однако это не значит, что опытные девушки в сборную приглашаться не будут. Просто всему своё время. Пока нас ждёт в Москве встреча со сборной Швейцарии, которую мы обязаны побеждать.

Прогноз – 28:21.

Гандбол. Женщины. Отборочный матч Чемпионата Европы-2022.

Россия – Швейцария

6 октября 2021 года. Москва. Волейбольной Арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 19.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Александр Хазов.