Россия – Швейцария: на пути к Евро

6 октября женская сборная России по гандболу сыграет свой первый матч под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2022. В Москве россиянки примут сборную Швейцарии.
Людмила Бодниева была великолепной гандболисткой и мы все желаем ей продолжить свою профессиональную деятельность не менее успешно и на тренерском поприще.
Для начала надо успешно квалифицировать на Чемпионат Европы. Для этого надо последовательно обыграть, прямо скажем, на самые сильные сборные Старого Света.
6 октября в Москве мы примем Швейцарию, а 9 октября в Клайпеде сыграем со сборной Литвы.
Вот список игроков, которых вызвала Людмила Бодниева:
Вратари:
11. Анастасия Лагина («Ростов-Дон»)
16. Эвелина Аношкина («Астраханочка»)
99. Полина Каплина (ЦСКА)
Левые крайние:
4. Александра Давиденко («Кубань»)
10. Марианна Егорова («Звезда»)
98. Юлия Маркова (ЦСКА).
Правые крайние:
25. Ольга Фомина («Лада»)
73. Анна Шапошникова («Астраханочка»)
83. Альбина Мурзалиева («Звезда»)
Линейные:
55. Ксения Закордонская («Астраханочка»)
67. Анастасия Илларионова (ЦСКА)
Правые полусредние:
39. Антонина Скоробогатченко (ЦСКА)
76. Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»)
86. Ольга Щербак («Лада»)
Левые полусредние:
23. Елена Михайличенко (ЦСКА)
41. Вероника Никитина («Лада»)
53. Дарья Стаценко («Динамо-Синара»)
78. Ирина Корнеева («Астраханочка»)
Разыгрывающие:
31. Карина Сабирова (ЦСКА)
35. Валерия Кирдяшева («Лада»)
77. Ярослава Фролова («Ростов-Дон»)
Как видите, началось обновление состава. Однако это не значит, что опытные девушки в сборную приглашаться не будут. Просто всему своё время. Пока нас ждёт в Москве встреча со сборной Швейцарии, которую мы обязаны побеждать.
Прогноз – 28:21.
Гандбол. Женщины. Отборочный матч Чемпионата Европы-2022.
Россия – Швейцария
6 октября 2021 года. Москва. Волейбольной Арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 19.30.
Текст: Антон Буялов.
Фото: Александр Хазов.