Токаев проводил в добрый путь посла США, завершившего свою дипмиссию в Казахстане

Глава казахской республики Касым-Жомарт Токаев 5 октября провёл встречу с главой дипломатического представительства Америки Уильямом Мозером, который завершил свою миссию в Казахстане. Руководитель страны выразил искреннюю благодарность Мозеру за его личный вклад в результативное развитие билатерального взаимодействия между двумя государствами. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе акорды.

Токаев отметил, что руководство и народ Казахстана никогда не забудет тот факт, что США одними из первых признали Независимость республики. Он также подчеркнул, что страна всегда приветствует новые пути расширения взаимовыгодного партнёрства по приоритетным направлениям общественной жизни с Штатами во благо братских казахо-американских народов.

Высокопоставленный чиновник США также выразил признательность Токаеву за всестороннюю, своевременную помощь и поддержку на регулярной основе во время его работы в качестве посла Америки в казахской республике. Он высоко оценил реализуемые под началом президента различные преобразования в сфере политики и экономики. Полномочный посол также проинформировал своего собеседника о приверженности Вашингтона обеспечению стабильного состояния и безопасности в Центральной Азии.