Предпринимателей Турции пригласили принять участие в инвестиционных проектах Таджикистана

Посол Республики Таджикистан в Турции Ашрафджон Гулов провёл встречу с заместителем министра промышленности и технологий Турции Четином Али Донмезом. Сторон рассмотрели вопросы по расширению сотрудничества между двумя странами в экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по развитию партнёрства в сфере промышленности, и регламенту очередного заседания таджикско-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе переговоров, официальные лица подчеркнули, что у Таджикистана и Турции имеется значительный неиспользованный потенциал для развития торгово-инвестиционного сотрудничества. В связи с этим, турецкие бизнесмены были приглашены в Таджикистан для участия в приоритетных инвестиционных проектах республики.

Сообщается, что встреча между послом и замминистра прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, стороны провели конструктивную беседу о поиске новых путей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.