Татьяна Голикова перечислила меры защиты населения России от коронавируса

Зампред Правительства Татьяна Голикова 5 октября приняла участие на совещании с членами Правительства, рассмотрены рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и профилактические меры против инфекции, передаёт пресс-служба лидера.

Рост заболеваемости с начала сентября 2021 года достиг 31% и отмечен в 67 регионах страны. На сегодня первым компонентом российской вакцины привито 47,4 млн человек, полностью привиты 42,2 млн человек. Повторно привиты после заболевания 1,9 млн человек. Подчёркнуты профилактические меры против коронавируса:

1) Введение ограничительных мер при росте заболеваемости в отдельных управлениях с обеспечением господдержки малым и средним предприятиям;

2) Принятие распоряжения Кабмина, регулирующего порядок присвоения субъектам статуса «территория, свободная от COVID-19», с стимулированием регионов;

3) Каждодневная публикация информации о количества привитого взрослого народа на территории определённого субъекта

4) Введение мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19 или ранее перенесенное в течение не более 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией;

5) Распространение применения QR-кодов на сферы общественной жизни;

6) Организация стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции.