Узбекистан и США разработают «дорожную карту» по развитию двустороннего сотрудничества

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября встретился с делегацией нижней палаты парламента США. Стороны договорились разработать «дорожную карту» по расширению практического взаимодействия между странами. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба президента.

Участники встречи обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, медицины, образования, альтернативной энергетики, информационных, промышленных и инновационных технологий. Кроме того, они рассмотрели вопросы развития межпарламентских отношений и организации взаимных визитов деловых кругов.

Американские конгрессмены обратили внимание, что реализация стратегии преобразований в республике заметно способствовала повышению ее авторитета на международной арене. Они также поблагодарили главу государства за поддержку гуманитарных операций в Афганистане.

В свою очередь Мирзиёев подчеркнул, что активные контакты и продуктивные обмены на уровне парламентов вносят огромный вклад в динамичное развитие стратегического партнерства между странами.

Добавим, что Конгресс США создал парламентскую группу по укреплению дружеских отношений и продвижению конструктивного диалога с республикой. В настоящее время она инициировала ряд проектов, нацеленных на поддержку многопланового сотрудничества и программы реформ в Узбекистане.