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Глава Туркменистана обсудил с послом Армении наращивание плодотворного сотрудничества

  • 08.10.2021, 13:11,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Туркменистана обсудил с послом Армении наращивание плодотворного сотрудничестваПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 7 октября принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в стране Рубена Харазяна, который вручил главе государства верительные грамоты. В ходе беседы стороны обсудили важные вопросы двусторонних отношений между двумя странами. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Выразив искреннюю признательность за уделённое время, дипломат передал лидеру нации сердечные приветствия от президента Армении Армена Саркисяна, адресовавшего наилучшие пожелания всему туркменскому народу. Как подчеркнул посол, для него большая честь представлять свою страну в Туркменистане, с которым Армению связывают давние отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, обретшие в последние годы новое наполнение.

По итогам встречи стороны подчеркнули наличие солидного потенциала для наращивания и диверсификации продуктивных связей по широкому спектру направлений.

Харазян также выразил своё искреннее восхищение архитектурным обликом беломраморного Ашхабада.


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