Минтруда Таджикистана попросило мигрантов в России следить за своим внешним видом

Представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Российской Федерации 7 октября обратилось к мигрантам, работающим на территории России. Ведомство призвало граждан Таджикистана соблюдать все правила в принимающей стране. Об этом сообщает пресс-служба представительства минтруда Таджикистана.

Так, мигрантам рекомендовано посещать библиотеки, театры, выставки, музеи и культурные объекты, чтобы узнать о культуре, языке, истории и наследии русского народа, а также развить собственное культурное мировоззрение.

Кроме того, было отмечено, что для повышения квалификации и уровня грамотности таджикские граждане также могут поступить на заочные отделения высших учебных заведений России.

Также, гражданам Таджикистана, находящихся на заработках в России, рекомендовано ухаживать за собой, следить за внешним видом, мужчинам нужно быть внимательным к ношению бород и усов.

Минтруда также призывает таджикских мигрантов совершать намаз (молитву) только в официально отведенных для этого местах.