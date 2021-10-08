Армения и Италия заинтересованы развивать партнерские отношения между Ереваном и Римом

Президент Армении Армен Саркисян 7 октября в ходе официального визита в Италию встретился с мэром Рима Вирджинией Раджи. Рассматривались вопросы развития партнёрских отношений между столицами государств. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Глава государства Армении поблагодарил за хороший приём.

В ходе беседы он отметил, что намерен способствовать широкому использованию национального потенциала для расширения взаимосвязи между Ереваном и Римом в гуманитарных областях.

В свою очередь, мэр поддержала предложение о наращивании партнерства между двумя столицами, основанной на принципах дружбы. При этом отметила готовность обмениваться знанием и опытом в сфере защиты исторического достояния и реализовать совместные программы, мероприятия.

Сообщается, что в будущем может появиться статуя Ованнеса Туманяна, выдающегося армянского писателя.

Кроме того, Армен Саркисян дал высокую оценку того, что Совет Рима признал геноцид армянского народа, а также подчеркнул важность установления монумента.