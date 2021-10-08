﻿ Армения и Италия заинтересованы развивать партнерские отношения между Ереваном и Римом » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 09:16 – Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты 
  • 10:30 – «Иллюзия безопасности, пощечина глупости!»: новая карикатура на президента Азербайджана 
  • 09:16 – Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты 
  • 15:18 – Армения и Италия заинтересованы развивать партнерские отношения между Ереваном и Римом 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Армения и Италия заинтересованы развивать партнерские отношения между Ереваном и Римом

Армения и Италия заинтересованы развивать партнерские отношения между Ереваном и РимомПрезидент Армении Армен Саркисян 7 октября в ходе официального визита в Италию встретился с мэром Рима Вирджинией Раджи. Рассматривались вопросы развития партнёрских отношений между столицами государств. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Глава государства Армении поблагодарил за хороший приём.

В ходе беседы он отметил, что намерен способствовать широкому использованию национального потенциала для расширения взаимосвязи между Ереваном и Римом в гуманитарных областях.

В свою очередь, мэр поддержала предложение о наращивании партнерства между двумя столицами, основанной на принципах дружбы. При этом отметила готовность обмениваться знанием и опытом в сфере защиты исторического достояния и реализовать совместные программы, мероприятия.

Сообщается, что в будущем может появиться статуя Ованнеса Туманяна, выдающегося армянского писателя.

Кроме того, Армен Саркисян дал высокую оценку того, что Совет Рима признал геноцид армянского народа, а также подчеркнул важность установления монумента.


  •   Просмотров Сегодня: 67

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армен Саркисян и бизнесмены из ОАЭ обсудили инвестпрограммы в Армении
    » Известная итальянская компания заинтересована сотрудничеством с Арменией в сфере строительства
    » Президент Армении Армен Саркисян принял возглавляемую председателем КС Германии делегацию
    » Президенты Грузии и Армении обсудили вопросы углубления сотрудничества
    » Армен Саркисян назвал свою цель на посту президента Армении
    » Президент Армении встретился с наследным принцем ОАЭ
    » Армен Саркисян в Нью-Йорке встретился с президентом Фонда «Карнеги»
    » Армен Саркисян поздравил президента Таджикистана с Днем независимости
    » Армен Саркисян поздравил президента Таджикистана с Днем независимости
    » Итальянские компании привезут в Армению свои ноу-хау — президент
    » Президент Армении Армен Саркисян встретился с иностранными гостями
    » Президент Армении встретился с мэром Парижа
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты

    • 09:16
    • 28
    • 0

    РФ пойдёт на решительные шаги при обострении таджикско-афганского конфликта

    • 18:15
    • 46
    • 0

    Армения и Италия заинтересованы развивать партнерские отношения между Ереваном и Римом

    • 15:18
    • 67
    • 0

    Глава Туркменистана обсудил с послом Армении наращивание плодотворного сотрудничества

    • 13:11
    • 46
    • 0

    Минтруда Таджикистана попросило мигрантов в России следить за своим внешним видом

    • 13:01
    • 46
    • 0

    Мирзиёев посетил многоэтажные дома в Гулистане и ознакомился с их строительством

    • 13:00
    • 66
    • 0

    Президент Киргизии вручил награды общественным и госдеятелям Казахстана

    • 12:59
    • 35
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69407
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68537
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63536
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55994
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51047
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45400
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43603
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 230
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 236
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 221
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 245
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 240
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 239
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 226
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА