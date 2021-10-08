РФ пойдёт на решительные шаги при обострении таджикско-афганского конфликта

Власти Российской Федерации намерены оказать Таджикистану всю необходимую помощь при возникновении ситуации с нападением военных «Талибана» (запрещённая в России террористическая организация). Заявление было сделано 7 октября главой ДИП дипломатического ведомства РФ Марией Захаровой в ходе брифинга, сообщает пресс-служба министерства.

По словам представителя МИД, Москва готова на решительные шаги в соответствующем направлении в случае возникновения опасной ситуации на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

Она подчеркнула, что в центральноазиатской стране расположена 201-я военная база Российской Федерации, которая в состоянии оказать всё необходимое содействие Душанбе при обострении обстановки.

Чиновник уделила особое внимание партнёрству между оборонными ведомствами, пограничными службами и диппредставительствами РФ и Республикой Таджикистан.

Напомним, что 30 сентября министерство иностранных дел России призвало Душанбе и Кабул найти компромисс, выстроить конструктивный диалог и решить пограничный конфликт.