﻿ Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты


 
  • 09:16 – Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты 
  • 10:30 – «Иллюзия безопасности, пощечина глупости!»: новая карикатура на президента Азербайджана 
  • 09:16 – Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты 
  • 15:18 – Армения и Италия заинтересованы развивать партнерские отношения между Ереваном и Римом 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 18:36 – Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты

Когда нужно отправить деньги за границу, люди сталкиваются с трудностями в поиске подходящего варианта. Страны разделяют не только расстоянием, но и ограниченным разнообразием систем переводов на определенных территориях.

На самом деле для международных трансфертов есть множество решений. Сделать это можно не только в банковских отделениях, но и из дома.

Специалисты портала Выберу.ру подготовили лучшие способы денежных переводов из России в Армению, некоторые из них – без комиссии.

 

 

Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты 

Банки

Переслать деньги за рубеж можно с карты на карту или на счет получателя в отделениях, на сайте или в мобильном приложении финансового учреждения. Такие операции проводят ВТБ и Сбербанк.

ВТБ

Чтобы отправить перевод в Армению через ВТБ, нужно быть клиентом этого банка.

Если переводить деньги с карточки через кассу отделения, то нужно предоставить менеджеру:

  •  свой паспорт, карту или реквизиты счета;
  •  ФИО, номер карты, адрес банкаи реквизиты счета получателя.

При отсутствии пластика можно завести текущий счет в ВТБ. Если на счету нет средств – необходимо внести их через кассу или банковский терминал.

Комиссия международных переводов через кассу составит 0,15% от суммы.

Чтобы не посещать офисы банка, на сайте «ВТБ-Онлайн» можно переслать средства на любую карту Армении через опцию «Международные переводы» – «С карты на карту». Для отправки нужно ввести данные получателя и сумму отправки. Комиссия за такой способ – 1,5%.

Пересылать деньги через ВТБ можно в рублях, евро и долларах.

Сбербанк

Сбербанк запустил упрощенный сервис по переводам в любую точку мира. Для этого понадобится лишь номер телефона, который должен быть привязан к карте получателя.

Перевести средства размером до 750 тысяч рублей в Армению можно через «Сбербанк Онлайн» без комиссии и дополнительных документов:

 
1. Зайти в приложение или на сайт «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно быть клиентом банка и быть авторизованным на сайте или в приложении
2.Найти опцию «Переводы за рубеж»
3.Ввести номер счета и БИК банка получателя.

 

Перевод возможен в рублях, евро и долларах. Транзакция отслеживается и гарантированно дойдет до получателя.

За перевод через кассу в ближайшем отделении Сбера предусмотрена комиссия в 1%, но максимальная сумма не ограничивается. Отправителю необязательно иметь свой счет или карту в банке.

В кассе нужно будет предоставить:

  •  свой паспорт;
  •  ФИО, номер счета и название банка получателя;
  •  реквизиты банка получателя.

При этой операции сотрудник уточнит цель перевода и может запросить подтверждающие документы.

Международные платежные системы

Если нет желания или возможности отстаивать очередь в банке или предоставлять дополнительные бумаги, есть альтернативный способ – международные платежные системы.

Переводить средства в Армению можно в приложении, на сайте, или через российские банки, в которых есть сервис:

  • UNIStream
  • Золотая корона;
  • SendMoney24;
  • Contact;
  • PaySend;
  • Молния.

Деньги доставляются от двух минут до двух дней. Актуальный размер комиссии до конца 2021 года:

 

Система

Комиссия

UNIStream

До 5 тыс. руб. – 100 руб., более – 1,7%;

До 200 долларов/евро – 2 доллара/евро, более – 1,7%

Contact

1,3%

PaySend

49 руб.

SendMoney24

0,5%

Золотая Корона

0,5%

Молния

1,9%

Отправить средства через платежные системы в Армению можно наличными, на онлайн-кошелек или на карту.

Онлайн-кошельки

Быстро переслать деньги в Армению из России можно через электронные кошелькиQIWI, ЮМани, WebMoney. Для этого необходимо скачать одно из мобильных приложений и пройти идентификацию по паспорту.

Перевод будет выгоднее, если получатель имеет аналогичный отправителю кошелек.

 

 

QIWI

ЮМани

WebMoney

Банковская карта

Банковский счет

QIWI

0

3%

3%

1,6%

2%+50 руб.

ЮМани

3%

0

3%

3%+45 руб.

3%+15 руб.

WebMoney

От 0,8%, в зависимости от валюты и размера перевода

 

Валюту можно выбрать любую, конвертация произойдет по курсу кошелька. Полученные деньги можно перевести на кошелек Армении –Ldram.

Такими методами из России можно посылать средства в любые страны мира. Специалисты портала Выберу.ру рекомендуют выбирать варианты не только с наименьшим размером комиссии, но и через сервисы, доступные в городе получателя.


  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 28

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Денежные переводы в Армению за январь-февраль выросли на 17%
    » Денежные переводы в Армению в 2018 году выросли
    » В мае объем денежных переводов в Грузию увеличился на 13%
    » Денежные переводы в Армению в апреле выросли на 14,7%
    » Приток трансфертов в Армению за 10 месяцев 2017 года вырос на 16,7%, а отток из республики — на 27%
    » Армении выгодны низкие цены на нефть — Минфин
    » Укрепление рубля положительно сказалось на денежных переводах из России в Армению
    » "Только такая скотина, как Ани, могла попытаться заработать деньги по теме ВТБ" :Артак Галстян (Вано Артак)
    » Частные трансферты в Армению за июль выросли на 23%
    » Трансферты из РФ в РА сократились на 10,3%, а в обратном направлении выросли на 40,7%
    » Частные трансферты в Армению за I квартал выросли
    » Украинские мобильные операторы переводят деньги абонентов на нужды ВСУ
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты

    • 09:16
    • 28
    • 0

    РФ пойдёт на решительные шаги при обострении таджикско-афганского конфликта

    • 18:15
    • 46
    • 0

    Армения и Италия заинтересованы развивать партнерские отношения между Ереваном и Римом

    • 15:18
    • 67
    • 0

    Глава Туркменистана обсудил с послом Армении наращивание плодотворного сотрудничества

    • 13:11
    • 46
    • 0

    Минтруда Таджикистана попросило мигрантов в России следить за своим внешним видом

    • 13:01
    • 46
    • 0

    Мирзиёев посетил многоэтажные дома в Гулистане и ознакомился с их строительством

    • 13:00
    • 66
    • 0

    Президент Киргизии вручил награды общественным и госдеятелям Казахстана

    • 12:59
    • 35
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69407
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68537
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63536
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55994
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51047
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45400
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43603
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 230
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 236
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 221
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 245
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 240
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 239
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 226
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА