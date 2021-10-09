﻿ Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты

Когда нужно отправить деньги за границу, люди сталкиваются с трудностями в поиске подходящего варианта. Страны разделяют не только расстоянием, но и ограниченным разнообразием систем переводов на определенных территориях.

На самом деле для международных трансфертов есть множество решений. Сделать это можно не только в банковских отделениях, но и из дома.

Специалисты портала Выберу.ру подготовили лучшие способы денежных переводов из России в Армению, некоторые из них – без комиссии.

Банки Переслать деньги за рубеж можно с карты на карту или на счет получателя в отделениях, на сайте или в мобильном приложении финансового учреждения. Такие операции проводят ВТБ и Сбербанк. ВТБ Чтобы отправить перевод в Армению через ВТБ, нужно быть клиентом этого банка. Если переводить деньги с карточки через кассу отделения, то нужно предоставить менеджеру: свой паспорт, карту или реквизиты счета;

свой паспорт, карту или реквизиты счета; ФИО, номер карты, адрес банкаи реквизиты счета получателя. При отсутствии пластика можно завести текущий счет в ВТБ. Если на счету нет средств – необходимо внести их через кассу или банковский терминал. Комиссия международных переводов через кассу составит 0,15% от суммы. Чтобы не посещать офисы банка, на сайте «ВТБ-Онлайн» можно переслать средства на любую карту Армении через опцию «Международные переводы» – «С карты на карту». Для отправки нужно ввести данные получателя и сумму отправки. Комиссия за такой способ – 1,5%. Пересылать деньги через ВТБ можно в рублях, евро и долларах. Сбербанк Сбербанк запустил упрощенный сервис по переводам в любую точку мира. Для этого понадобится лишь номер телефона, который должен быть привязан к карте получателя. Перевести средства размером до 750 тысяч рублей в Армению можно через «Сбербанк Онлайн» без комиссии и дополнительных документов:

1. Зайти в приложение или на сайт «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно быть клиентом банка и быть авторизованным на сайте или в приложении

2. Найти опцию «Переводы за рубеж»