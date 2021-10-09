﻿ Как перевести деньги из России в Армению: лучшие варианты

На самом деле для международных трансфертов есть множество решений. Сделать это можно не только в банковских отделениях, но и из дома.
Специалисты портала Выберу.ру подготовили лучшие способы денежных переводов из России в Армению, некоторые из них – без комиссии.
Переслать деньги за рубеж можно с карты на карту или на счет получателя в отделениях, на сайте или в мобильном приложении финансового учреждения. Такие операции проводят ВТБ и Сбербанк.
Чтобы отправить перевод в Армению через ВТБ, нужно быть клиентом этого банка.
Если переводить деньги с карточки через кассу отделения, то нужно предоставить менеджеру:
При отсутствии пластика можно завести текущий счет в ВТБ. Если на счету нет средств – необходимо внести их через кассу или банковский терминал.
Комиссия международных переводов через кассу составит 0,15% от суммы.
Чтобы не посещать офисы банка, на сайте «ВТБ-Онлайн» можно переслать средства на любую карту Армении через опцию «Международные переводы» – «С карты на карту». Для отправки нужно ввести данные получателя и сумму отправки. Комиссия за такой способ – 1,5%.
Пересылать деньги через ВТБ можно в рублях, евро и долларах.
Сбербанк запустил упрощенный сервис по переводам в любую точку мира. Для этого понадобится лишь номер телефона, который должен быть привязан к карте получателя.
Перевести средства размером до 750 тысяч рублей в Армению можно через «Сбербанк Онлайн» без комиссии и дополнительных документов:
Перевод возможен в рублях, евро и долларах. Транзакция отслеживается и гарантированно дойдет до получателя.
За перевод через кассу в ближайшем отделении Сбера предусмотрена комиссия в 1%, но максимальная сумма не ограничивается. Отправителю необязательно иметь свой счет или карту в банке.
В кассе нужно будет предоставить:
При этой операции сотрудник уточнит цель перевода и может запросить подтверждающие документы.
Если нет желания или возможности отстаивать очередь в банке или предоставлять дополнительные бумаги, есть альтернативный способ – международные платежные системы.
Переводить средства в Армению можно в приложении, на сайте, или через российские банки, в которых есть сервис:
Деньги доставляются от двух минут до двух дней. Актуальный размер комиссии до конца 2021 года:
|
Система
|
Комиссия
|
UNIStream
|
До 5 тыс. руб. – 100 руб., более – 1,7%;
До 200 долларов/евро – 2 доллара/евро, более – 1,7%
|
Contact
|
1,3%
|
PaySend
|
49 руб.
|
SendMoney24
|
0,5%
|
Золотая Корона
|
0,5%
|
Молния
|
1,9%
Отправить средства через платежные системы в Армению можно наличными, на онлайн-кошелек или на карту.
Быстро переслать деньги в Армению из России можно через электронные кошелькиQIWI, ЮМани, WebMoney. Для этого необходимо скачать одно из мобильных приложений и пройти идентификацию по паспорту.
Перевод будет выгоднее, если получатель имеет аналогичный отправителю кошелек.
|
|
QIWI
|
ЮМани
|
WebMoney
|
Банковская карта
|
Банковский счет
|
QIWI
|
0
|
3%
|
3%
|
1,6%
|
2%+50 руб.
|
ЮМани
|
3%
|
0
|
3%
|
3%+45 руб.
|
3%+15 руб.
|
WebMoney
|
От 0,8%, в зависимости от валюты и размера перевода
Валюту можно выбрать любую, конвертация произойдет по курсу кошелька. Полученные деньги можно перевести на кошелек Армении –Ldram.
Такими методами из России можно посылать средства в любые страны мира. Специалисты портала Выберу.ру рекомендуют выбирать варианты не только с наименьшим размером комиссии, но и через сервисы, доступные в городе получателя.