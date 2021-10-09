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Премьер-министр Армении провел встречу с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Армении провел встречу с премьер-министром Грузии 

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с прибывшим в Армению с рабочим визитом премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Приветствуя грузинского коллегу, премьер-министр Республики Армения еще раз выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Батуми и выразил поддержку правительству Грузии и грузинскому народу. Никол Пашинян поблагодарил Ираклия Гарибашвили за то, что он не отменил свой визит в Армению, несмотря на чрезвычайную ситуацию.

Премьер-министр Грузии поблагодарил премьер-министра Республики Армения за слова поддержки.

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили констатировали, что интенсивные двусторонние контакты на высоком уровне свидетельствуют о динамичном развитии армяно-грузинских отношений и высоком уровне политического диалога.

Собеседники обсудили повестку дня и перспективы сотрудничества Армения-Грузия. Состоялся обмен мнениями о ситуации и развитиях в регионе. Стороны подтвердили готовность к последовательному углублению дружественных связей и договорились продолжить активный диалог.
 

  Источник:FMG NEWS
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