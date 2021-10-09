﻿ Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар летит в Армению

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Армению 12-13 октября.

В Армении Субраманьям Джайшанкар проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном.

Президент Индии Сарвепалли Радхакришнан посетил Армянскую Советскую Социалистическую Республику в сентябре 1964 года, а премьер-министр Индира Ганди — в июне 1976 года.

Индия признала Армению 26 декабря 1991 года, через три месяца после объявления независимости от Советского Союза.

Дипломатические отношения между Индией и Арменией были установлены 31 августа 1992 года.

Индия открыла свое посольство в Ереване 1 марта 1999 года.

Армения, которая открыла почётное консульство в апреле 1994 года, открыла свое посольство в Нью-Дели в октябре 1999 года.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Индии.Это будет первый в истории визит министра иностранных дел Индии в Республику Армения.В ходе визита будет обсужден прогресс двусторонних отношений и региональные события.