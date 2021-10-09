﻿ Хаменеи влепил оплеуху Азербайджану

Верховный лидер Ирана аятолла
Хаменеи, выступая с видеообращением к выпусникам военного института,
заявил, что страна жестко ответит на присутствие иностранных сил в
регионе, передает IRNA.
"Страны нашего региона не должны позволять иностранным
армиям присутствовать или вмешиваться в свои дела. Полагаться на
обеспечение безопасности с их стороны - иллюзия. И те, кто страдает от
этой иллюзии, скоро будут удостоены пощечины, потому что прямое или
косвенное вмешательство других стран обернется катастрофой", - заявил Хаменеи.
Он также добавил, что армии соседей Ирана могут обеспечивать свою
безопасность в регионе, и охарактеризовал военное присутствие
иностранных сил как "источник разногласий".
Напомним что отношения Ирана и Бакинской Республики находяться в самом критичном состоянии, ведется мощная холодная война между странами. Иран перекрыл свое воздушное пространство с Бакинской Республикой и разорвал транспортные контракты, которые сейчас активно начал реализовывать с Арменией.