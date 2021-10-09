﻿ Генералы Ирана уже на границе Бакинской Республики | Новая переброска войск к границам Азербайджана





В комментарии к этой новости Радио Фарда пишет, что ситуация на северо-западной границе Ирана чревата политической напряженностью с тех пор, как Иран начал военные учения на границе с освобожденными регионами Азербайджана.

Напомним что отношения Ирана и Бакинской Республики находяться в самом критичном состоянии, ведется мощная холодная война между странами. Иран перекрыл свое воздушное пространство с Бакинской Республикой и разорвал транспортные контракты, которые сейчас активно начал реализовывать с Арменией. В пух и прах рассыпалась "дружба" двух народов.







Из Ирана продолжают поступать угрожающие заявления о военном присутствии Израиля на азербайджано-иранской границе. На сей раз обвинения прозвучали из уст главы Пограничной службы Ирана генерала Ахмада Али Гударзи.Бригадный генерал Гударзи, слова которого приводит иранское агентство Mehr, отметил, что «израильтяне присутствуют вдоль границ Азербайджана, но точное количество их баз неизвестно».«Израильтяне знают, что сдерживающая сила Ирана такова, что они не имеют оперативной силы на наших границах. Они могут только спровоцировать страны региона на изменение границы, запрет въезда грузовиков и повышение платы за их въезд», - сказал иранский генерал, добавив, что из всех стран региона израильтяне наиболее активны в Азербайджане.Командующий иранской полицией, бригадный генерал Хоссейн Аштари заявил о переброске новых сил и оборудования к северо-западным границам Ирана.Как сообщает иранская служба радио «Свобода» (Радио Фарда), выступая сегодня утром перед журналистами Хоссейн Аштари, не вдаваясь в подробности, заявил «что все препятствия устранены и у нас нет проблем с безопасностью».