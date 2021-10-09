﻿ Азербайджанский снайпер хотел убить русского миротворца, но убил 55-летнего жителя Мартакерта

Заявление МИД Армении

Строжайше осуждаем грубое нарушение Азербайджаном обязательств, взятых на себя заявлением от 9 ноября, и подчеркиваем, что данное преступление должно быть надлежащим образом расследовано, а виновные - привлечены к ответственности.

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Азербайджанский снайпер убил мирного жителя в Арцахе на глазах у миротворцев

55-летний житель Мартакерта был застрелен азербайджанским снайпером в Арцахе. Об этом сообщил мэр Мартакерта Микаел Гюрджян.



По его словам, инцидент произошел после полудня. Убитый гражданин ехал по полю.



«Он обрабатывал землю, чтобы посеять ячмень. Русский сидел рядом, а его убили. Они стреляли в направлении наших земель. Расстояние от границы до этого участка составляет 1-2 километра», - сказал мэр, отметив, что в этом районе находились несколько представителей российских миротворческих войск.



«Один из миротворцев сидел в тракторе. В этом районе находились 5-6 человек», - сказал Гюрджян, отметив, что на данный момент в районе работает полиция, других подробностей они не знают.



По словам Гюрджяна, общая обстановка в Мартакерте была спокойной.

Позже полиция Арцаха сообщила, что жертвой стал житель Мартакерта Арам Тепнанц (1966 года рождения).

9 октября при выполнении сельскохозяйственных работ на примыкающей к городу Мартакерт территории в Арцахе в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана был убит мирный житель Мартакерта Арам Тепнанц. Выражаем глубокие соболезнования и поддержку родным и близким Арама Тепнанца.