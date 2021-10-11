﻿ Представители СНГ участвуют на первых международных учениях в сфере здравоохранения » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 11:57 – В Белоруссии готовятся принять новый кодекс об образовании 
  • 21:34 – Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Армению с официальным визитом 
  • 10:46 – Вице-премьер Молдавии Спыну надеется получить «выгодную цену» на российский газ 
  • 21:40 – В Кремле состоялась встреча премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 11:21 – Азербайджанцы обрушили жилой дом в Батуми | Погибло 9 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Представители СНГ участвуют на первых международных учениях в сфере здравоохранения

  • 11.10.2021, 13:17,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Представители СНГ участвуют на первых международных учениях в сфере здравоохраненияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей России и Всемирная организация здравоохранения с 11 по 15 октября проводят первые международные учения для реагирования на ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

Представители эпидемиологических ведомств, медицинских и научных объединений из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Бельгии, Германии, Франции, а также эксперты ВОЗ рассмотрят существующие механизмы кооперации и действия при возникновении угроз, включая инфекционные заболевания.

В рамках пятидневного обучения команды смогут повысить знание в области обеспечения биологической безопасности, информационной и логистической поддержки, и проведения полевых исследований.

При этом участники смогут работать в мобильных лабораториях Роспотребнадзора различных видов и спецификаций, а также бельгийского и немецкого института. Данный вид деятельности способствует выработке практического навыка и обмена опыта с опытными коллегами.


  •   Просмотров Сегодня: 53

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Делегация Исполкома СНГ участвует в выработке решений для обеспечения прав человека
    » Растет образовательное взаимодействие Содружества в сфере финансовой безопасности
    » На форуме в честь СНГ подведут итоги 30-летия Содружества и наметят новые перспективы
    » Душанбе и Оттава договорились укреплять сотрудничество в сфере региональной безопасности
    » Страны-члены СНГ согласовали документ о сотрудничестве в области биологической безопасности
    » Страны СНГ готовят единый список профессий для реагирования на ситуации эпидемического характера
    » На территории СНГ приступили к осуществлению эпизоотологического обследования
    » Роспотребнадзор осветил ход работ с ВОЗ в сфере здравоохранения
    » Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения
    » Дни казахстанской медицины прошли в Таджикистане
    » МИД: Лаборатории принадлежат Армении и носят исключительно гражданский характер
    » Армянские спасатели участвуют в международных полевых учениях
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Белоруссии готовятся принять новый кодекс об образовании

    • 11:57
    • 62
    • 0

    Таджикистан получил грант на сумму 3 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом

    • 11:44
    • 61
    • 0

    Вице-премьер Молдавии Спыну надеется получить «выгодную цену» на российский газ

    • 10:46
    • 64
    • 0

    В Кремле состоялась встреча премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации

    • 21:40
    • 62
    • 0

    Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Армению с официальным визитом

    • 21:34
    • 75
    • 0

    В Ашхабаде прошёл семинар по заключению международных договоров по торгово-экономическому партнёрству

    • 17:51
    • 27
    • 0

    Казахстан будет экспортировать свои товары через территорию Туркменистана

    • 17:13
    • 23
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 69650
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68626
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63611
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56061
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51107
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45474
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43664
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 286
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 310
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 285
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 313
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 311
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 304
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 281
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА