Представители СНГ участвуют на первых международных учениях в сфере здравоохранения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей России и Всемирная организация здравоохранения с 11 по 15 октября проводят первые международные учения для реагирования на ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

Представители эпидемиологических ведомств, медицинских и научных объединений из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Бельгии, Германии, Франции, а также эксперты ВОЗ рассмотрят существующие механизмы кооперации и действия при возникновении угроз, включая инфекционные заболевания.

В рамках пятидневного обучения команды смогут повысить знание в области обеспечения биологической безопасности, информационной и логистической поддержки, и проведения полевых исследований.

При этом участники смогут работать в мобильных лабораториях Роспотребнадзора различных видов и спецификаций, а также бельгийского и немецкого института. Данный вид деятельности способствует выработке практического навыка и обмена опыта с опытными коллегами.