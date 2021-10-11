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Президент Молдовы призвала граждан заботиться о своём теле и разуме

  • 11.10.2021, 15:37,
  • В Мире + Европа
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Президент Молдовы призвала граждан заботиться о своём теле и разумеГлава Молдавии Майя Санду 10 октября по случаю отмечаемого Всемирного дня психического здоровья направила гражданам послание, где призвала их заботиться о своем теле и разуме. По её словам, этот день напоминает о проблеме, которая все чаще возникает в нынешнее время, и в то же время призывает, при необходимости, к своевременному обращению за помощью. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Санду заявила, что заболевания, связанные с психическим здоровьем, носят столь же серьезный характер, как и проблемы с сердцем или желудком.

В связи с этим, глава государства призывает население общаться друг с другом, и не оставаться в стороне, в случае замечания у близкого человека возникновения трудностей.

Также отметим, что по случаю всемирного дня психического здоровья минздрав Молдовы запустил кампанию под названием «Как вы себя сегодня чувствуете».

Кампания направлена на поддержку и продвижение 40 общественных центров психического здоровья по всей стране, которые предлагают бесплатную, конфиденциальную и ближайшую к дому поддержку.


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