Украина получила от Соединённых Штатов партию военной помощи

Украина 10 октября получила от правительства Соединённых Штатов Америки партию военной помощи. Соответствующий груз был доставлен в аэропорт «Борисполь» в рамках договорённостей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В рамках военной помощи западные власти доставили в Украину медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Общая сумма содействия составила 60 млн долларов помимо ранее обговорённых 250 млн долларов военной помощи.

В ведомстве отметили, что соответствующие грузы поступают несколькими рейсами. Представители минобороны Украины также добавили, что в общем с 2014 года Киеву со стороны Вашингтона была оказана поддержка размером 2 млрд долларов.

Напомним, что в начале осени Зеленский посетил США. Главы оборонных ведомств государств подписали соглашение о партнёрстве, в том числе в области разработок и испытаний.

Почти месяц тому назад стало известно, что Украина может получить от Соединённых Штатов систему ПВО «Железный купол».