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Украина получила от Соединённых Штатов партию военной помощи

Украина получила от Соединённых Штатов партию военной помощиУкраина 10 октября получила от правительства Соединённых Штатов Америки партию военной помощи. Соответствующий груз был доставлен в аэропорт «Борисполь» в рамках договорённостей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В рамках военной помощи западные власти доставили в Украину медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Общая сумма содействия составила 60 млн долларов помимо ранее обговорённых 250 млн долларов военной помощи.

В ведомстве отметили, что соответствующие грузы поступают несколькими рейсами. Представители минобороны Украины также добавили, что в общем с 2014 года Киеву со стороны Вашингтона была оказана поддержка размером 2 млрд долларов.

Напомним, что в начале осени Зеленский посетил США. Главы оборонных ведомств государств подписали соглашение о партнёрстве, в том числе в области разработок и испытаний.

Почти месяц тому назад стало известно, что Украина может получить от Соединённых Штатов систему ПВО «Железный купол».


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