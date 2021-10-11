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Капитан сборной Туркменистан поддержал проведение чемпионата мира по футболу раз в два года

Капитан сборной Туркменистан поддержал проведение чемпионата мира по футболу раз в два годаКапитан сборной Туркменистана Арсланмурад Аманов поддержал проведение чемпионата мира по футболу раз в два года. Об этом игрок ФК «Ахал» заявил на организованной руководителями Международной Федерации футбольных ассоциаций FIFA онлайн-встрече с представителями мирового футбола. Футболист в дополнении добавил, что такие изменения дадут возможность набраться практическому опыту не только игрокам сборных стран, но и подрастающему поколению футболистов. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан: Золотой век».

Онлайн встречу открыл президент FIFA Джанни Инфантино, которую продолжил вести руководитель департамента FIFA по развитию и продвижению футбола на планете Арсен Венгер. Мероприятие собрало более 200 представителей ассоциаций и федераций футбола мира, по обсуждению реформ с организацией чемпионатов мира после 2024 года, в числе основных - проведение Кубка Мира раз в два года.

— В этом вопросе не должно быть проигравших, каждый из этого процесса должен выйти победителем. Зачем нужны реформы, если они не пойдут на пользу футбольному миру и каждому из его представителей? — глава FIFA отметил Джанни Инфантино.

На заседание были выслушаны объективные мнения каждого из участника мероприятия. Если в ассоциации произойдут изменения, то это может коснуться женского футбол и юниоров.


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