В Казани стартовали международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования

В России 11 октября стартовали международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования. В течение 5 дней специалисты будут решать задачи в сфере биологической безопасности. Об этом FMG.NEWS сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Мероприятие проходит в Казани. В нем принимают участие представители санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных учреждений из РФ, Узбекистана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Франции, Бельгии и Германии.

Участники совместно отработают практические навыки реагирования на случаи вспышек новых инфекционных болезней. Специалисты также обменяются опытом и выполнят задачи по проведению качественных исследований в полевых условиях.

Для этих целей российская сторона выделила автопоезд специализированной противоэпидемической бригады, переносную лабораторию на базе пневмокаркасного модуля, мобильный пункт индикации и мониторинга особо опасных инфекций. От европейских стран участвуют передвижные исследовательские комплексы института тропической медицины Бернарда Нохта и B-Life.

Отметим, что это масштабное мероприятие проходит впервые в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по развертыванию мобильных лабораторий быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.