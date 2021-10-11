Глава государства Армении отметил значимость международной премии «Аврора»

Глава государства Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нунэ Саркисяна 10 октября принял участие на церемонии присуждения премии «Аврора» 2021 на острове Святого Лазаря. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Сообщается, что в этом году, победителем ежегодной гуманитарной премии «Аврора» была объявлена правозащитница Джульен Лусенге.

В свою очередь, президент поблагодарил основателей этой инициативы среди которых имеются и соотечественники. Добавил, что за короткий период времени это значимое мероприятие стало важной общественной структурой.

Касательно место проведения конкурса на острове Святого Лазаря, Армен Саркисян подчеркнул особенную важность для Армении. Было сказано, что здесь более трех веков назад группа армян смогли найти приют, создать сообщество образованных и творческих людей. В результате, появилась огромная коллекция шедевров.

Также он почтил память Вардана Грегоряна, дело и наследие которого будет жить. Далее добавил, что один из залов президентской резиденции в стране будет превращён в библиотеку и носить его имя.